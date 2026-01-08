Rekordna naplata poreza u FBiH: Prikupljeno 8,77 milijardi KM

Adin Jusufović
novac, naknada, naknade, invalidnine
Novčanice konvertibilne marke.

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da je u 2025. godini zabilježen rekordni rast naplate javnih prihoda, koji su u periodu od januara do decembra iznosili 8,77 milijardi konvertibilnih maraka.

U odnosu na 2024. godinu, riječ je o povećanju od 821,6 miliona KM, odnosno 10,34 posto.

Prema podacima Porezne uprave, na dan 31. decembra 2025. godine u Federaciji BiH registrovano je 134.788 aktivnih poslovnih subjekata, što je oko 3.000 više nego godinu ranije. Tokom 2025. godine izvršen je i veći broj inspekcijskih nadzora, ukupno 5.921, što predstavlja rast od 1.843 kontrole u odnosu na prethodnu godinu.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na kraju 2025. godine iznosio je 545.409. Od tog broja, 32,39 posto zaposlenih je mlađe od 35 godina, dok je 67,61 posto starije od 36 godina. U strukturi zaposlenih, muškarci čine 55,49 posto, a žene 44,51 posto.

Kada je riječ o fiskalizaciji, na području Federacije BiH krajem 2025. godine bilo je instalirano 110.286 fiskalnih uređaja, što je za 4.623 više nego godinu ranije. Putem tih uređaja u decembru 2025. godine evidentiran je promet od 7,12 milijardi KM, dok je ukupan promet u cijeloj 2025. godini iznosio 75,45 milijardi KM, što je povećanje od gotovo 5,55 milijardi KM u odnosu na 2024. godinu.

Iz Porezne uprave Federacije BiH pozvali su porezne obveznike da nastave s urednim i zakonitim poslovanjem, uz obavezno evidentiranje svakog prometa putem fiskalnih uređaja i izdavanje računa, naglašavajući da je upravo takva praksa ključna za izbjegavanje sankcija i dalji rast javnih prihoda.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Od danas na snazi izmjene poreza na dohodak, nove obaveze i...

BiH

Demanti IDDEEA: Navodi Poreske uprave su netačni

BiH

Porezna uprava FBiH pojasnila primjenu elektronskih certifikata za podnošenje poreznih prijava

Vijesti

FBiH uvodi obavezni elektronski potpis za poreze

BiH

Porezni prihodi FBiH porasli za 748 miliona KM – objavljeni novi...

BiH

Američki prijedlog poreza od 25 posto na IT usluge izvan SAD...

BiH

Još jedan zemljotres zabilježen u BiH

Tuzla i TK

Lijep gest radnika Centralnog grijanja d.d. Tuzla: Očistili prilaz obdaništu

Vijesti

Zvornik i dalje u vanrednoj situaciji zbog visokog vodostaja Drine

Vijesti

Odlazak u penziju 2026: Koliki iznos dobijaju radnici s manje od 40 godina staža?

Vijesti

Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]