Rekordna naplata poreza u FBiH: Prikupljeno 8,77 milijardi KM

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da je u 2025. godini zabilježen rekordni rast naplate javnih prihoda, koji su u periodu od januara do decembra iznosili 8,77 milijardi konvertibilnih maraka.

U odnosu na 2024. godinu, riječ je o povećanju od 821,6 miliona KM, odnosno 10,34 posto.

Prema podacima Porezne uprave, na dan 31. decembra 2025. godine u Federaciji BiH registrovano je 134.788 aktivnih poslovnih subjekata, što je oko 3.000 više nego godinu ranije. Tokom 2025. godine izvršen je i veći broj inspekcijskih nadzora, ukupno 5.921, što predstavlja rast od 1.843 kontrole u odnosu na prethodnu godinu.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na kraju 2025. godine iznosio je 545.409. Od tog broja, 32,39 posto zaposlenih je mlađe od 35 godina, dok je 67,61 posto starije od 36 godina. U strukturi zaposlenih, muškarci čine 55,49 posto, a žene 44,51 posto.

Kada je riječ o fiskalizaciji, na području Federacije BiH krajem 2025. godine bilo je instalirano 110.286 fiskalnih uređaja, što je za 4.623 više nego godinu ranije. Putem tih uređaja u decembru 2025. godine evidentiran je promet od 7,12 milijardi KM, dok je ukupan promet u cijeloj 2025. godini iznosio 75,45 milijardi KM, što je povećanje od gotovo 5,55 milijardi KM u odnosu na 2024. godinu.

Iz Porezne uprave Federacije BiH pozvali su porezne obveznike da nastave s urednim i zakonitim poslovanjem, uz obavezno evidentiranje svakog prometa putem fiskalnih uređaja i izdavanje računa, naglašavajući da je upravo takva praksa ključna za izbjegavanje sankcija i dalji rast javnih prihoda.