RK Sloboda spreman za duel s Izviđačem u Mejdanu

Rukometni klub Sloboda Tuzla sutra će, u okviru 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, dočekati ekipu Izviđača iz Ljubuškog. Tim povodom danas je održana press konferencija na kojoj su govorili šef stručnog štaba Emir Suhonjić i igrač Mehdi Berry.

Trener Slobode Emir Suhonjić istakao je da njegovu ekipu očekuje veoma težak zadatak protiv jednog od najkvalitetnijih protivnika u ligi. Naglasio je da Sloboda mora odigrati iznad svojih granica kako bi ostvarila povoljan rezultat.

„U goste nam dolazi najkvalitetnija ekipa prvenstva. Moramo dati 200 posto svojih mogućnosti ukoliko želimo doći do pozitivnog ishoda. Izviđač ima svoje slabosti i pokušaćemo ih iskoristiti kako bismo utakmicu učinili neizvjesnom. Siguran sam da će moji igrači biti maksimalno motivisani“, rekao je Suhonjić, pozvavši navijače da sutra dođu u Mejdan i podrže mladu ekipu Slobode.

Tunižanin Mehdi Berry prenio je optimizam iz svlačionice, ističući dobru atmosferu i napredak tima u posljednjim kolima.

„Očekuje nas snažna i izazovna utakmica, ali smo se dobro pripremili. Imamo mlad i kvalitetan tim, a trener radi sjajan posao. Naporno smo radili i vjerujemo da ćemo to pokazati na terenu. Naš timski duh raste iz dana u dan, što nam daje veliku snagu“, kazao je Berry, dodajući da će ekipa učiniti sve da zabilježi treću ovosezonsku pobjedu.

Utakmica između RK Sloboda i RK Izviđač Ljubuški igra se sutra, 5. novembra, u Maloj dvorani SKPC Mejdan s početkom u 18:30 sati.