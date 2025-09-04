Rok za prijavu imovine sudija i tužilaca ističe 9. septembra, dok se odluka o objavi imovinskih kartona odgađa do presude Ustavnog suda BiH. Visoko sudsko i tužilačko vijeće, zajedno s nosiocima pravosudnih funkcija, ostavilo je prostor za odluku najviše sudske instance nakon što je otvoreno pitanje ustavnosti izmjena Zakona o VSTV-u.

Odjel za provođenje postupka po izvještajima VSTV-a počeo je s radom u junu, kada je pokrenut proces prikupljanja imovinskih kartona za 2023. i 2024. godinu. Rok za dostavljanje podataka bio je tri mjeseca.

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić izrazio je očekivanje da će nosioci pravosudnih funkcija ispoštovati zadati rok, navodeći da neprijavljivanje imovine predstavlja disciplinski prekršaj. Prema njegovim riječima, dnevno se dostavlja više od stotinu izvještaja, a već je provjerena imovina polovine članova Vijeća.

Međutim, dio članova Vijeća ne slaže se s obavezom javne objave kartona, posebno oni koji nisu sudije i tužioci. Advokat Davor Martinović podsjetio je da praksa objave nije jedinstvena u državama Evropske unije i da u mnogima postoje ograničenja.

On i nekoliko kolega smatraju da njihovi podaci ne bi trebali biti javno dostupni. S druge strane, Aleksandra Obradović naglasila je da zakon obavezuje sve članove Vijeća bez izuzetaka.

Tokom rasprave, pojedini članovi su podsjetili da je Državni sud već podnio apelaciju Ustavnom sudu, a udruženja sudija i tužilaca pokrenula upravni spor pred Sudom BiH, tražeći preispitivanje zakonitosti postupka.

Kako je potvrdio šef kabineta predsjednika VSTV-a Demirel Delić, od Suda BiH zatraženo je da proces obustavi i obrati se Ustavnom sudu, uz mogućnost donošenja privremene mjere kojom bi se odredbe zakona stavile van snage do konačne odluke.

Izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u predviđeno je da sudije i tužioci, kao i članovi njihovih domaćinstava, moraju prijaviti cjelokupnu imovinu, a izvještaji bi trebali biti dostupni javnosti na internet stranici Vijeća. Cilj je, kako je navedeno, jačanje integriteta, transparentnosti i povjerenja u pravosuđe, te sprečavanje sukoba interesa i nezakonitih uticaja.

Rasprava o objavi imovinskih kartona vođena je neposredno nakon reizbora Sanina Bogunića za predsjednika VSTV-a, dok sjednica Vijeća danas ulazi u drugi dan zasjedanja.