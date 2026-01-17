Soreca: Zakoni o VSTV-u i sudovima ključni za otvaranje pregovora s EU

RTV SLON
Foto: Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Luigi Soreca

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca poručio je da su usvajanje Zakona o VSTV-u i Zakona o sudovima, uz imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima, ključni koraci ka formalnom otvaranju pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

“Ponekad proces pristupanja Evropskoj uniji može djelovati tehnokratski ili apstraktno, ali u svojoj suštini evropski put je uvijek i prije svega za ljude”, naveo je Soreca, prisjećajući se susreta s građaninom na Međunarodnom aerodromu Sarajevo koji mu je rekao: “Ambasadore Soreca, molim vas nemojte odustati, nastavite se zalagati za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine!”

Soreca ističe da Zakon o VSTV-u i Zakon o sudovima zadiru u pitanje može li BiH funkcionisati kao država utemeljena na vladavini prava, naglašavajući da se radi o povjerenju građana u pravosuđe, povjerenju poslovne zajednice u pravnu sigurnost i povjerenju EU u sposobnost zemlje da poštuje zajedničke vrijednosti.

Prema njegovom tumačenju, Zakon o sudovima BiH trebao bi ojačati pravnu sigurnost i unaprijediti borbu protiv teškog i organizovanog kriminala, te osnažiti nezavisnost pravosuđa kroz rješenje o apelacionom preispitivanju odluka Suda BiH “u skladu s evropskim standardima pravičnog suđenja”.

Za Zakon o VSTV-u navodi da je ključan za integritet pravosuđa, kroz unapređenje imenovanja, ocjenjivanja i disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, jačanje pravila o sukobu interesa i uvođenje učinkovitog sistema izvještavanja o imovini i interesima. “Ovo nisu kozmetičke izmjene”, poručio je Soreca.

Soreca navodi da usklađivanje s evropskim standardima ne znači preuzimanje tuđih modela, već poštivanje načela nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, pravne sigurnosti, transparentnosti, odgovornosti i djelotvornih pravnih lijekova. Kao praktične smjernice spominje preporuke Venecijanske komisije, nalaze Priebeovog izvještaja, stručne procjene i godišnje izvještaje Evropske komisije o BiH.

U kolumni se navodi i da je EU spremna pružiti tehničku, finansijsku i političku podršku nakon usvajanja zakona, uz podsjećanje na okvir Plana rasta za Zapadni Balkan. Prema Sorecinim navodima, 7,26 miliona eura bilo bi dostupno nakon uspostave funkcionalnog apelacionog pravosudnog tijela na državnom nivou kroz usvajanje i provedbu novog Zakona o sudovima, dok bi 14,52 miliona eura bilo dostupno nakon usvajanja i primjene sveobuhvatnog Zakona o VSTV-u, uključujući nezavisan disciplinski sistem, ocjenjivanje rada i imenovanja zasnovana na stručnosti.

pročitajte i ovo

BiH

Deveti pravosudni forum za BiH: Oduzimanje nezakonito stečene imovine u fokusu...

BiH

VSTV imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija u BiH

BiH

Ambasador Njemačke razgovarao s čelnicima pravosuđa BiH

Tuzla i TK

Luigi Soreca i ambasadori država članica EU danas u posjeti Tuzlanskom...

BiH

Više od 100 sudija i tužilaca nije prijavilo imovinu VSTV-u

Vijesti

Na sjednici VSTV-a najavljen početak suđenja Debevcu

Sport

Sloboda Energoinvest slavila u Donjem Vakufu i vezala petu pobjedu zaredom

Istaknuto

FUCZ upozorio na naglo topljenje snijega u Federaciji BiH narednih dana

Vijesti

Ako putujete u Austriju, ovo nikako ne smijete zaboraviti

Tuzla i TK

Tuzlanski vatrogasci objavili uputstvo kako pravilno dojaviti požar

BiH

Upozorenje malih privrednika: Ne uvodite neustavne takse!

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]