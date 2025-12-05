Deveti pravosudni forum za BiH: Oduzimanje nezakonito stečene imovine u fokusu pravosuđa

U Sarajevu je održan Deveti pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu, koji je ove godine stavio u središte pažnje jedno od ključnih pitanja u borbi protiv kriminalnih mreža – efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine. Dok kriminalne grupe širom Evrope godišnje ostvaruju više od stotinu milijardi eura, institucije u BiH i brojnim zemljama Evropske unije trajno oduzimaju tek mali dio nezakonite dobiti, što predstavlja ozbiljan izazov za pravosuđe i sigurnosne strukture.

Forum je okupio više od 70 predstavnika najviših pravosudnih institucija, tužilaštava, ministarstava, međunarodnih organizacija i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i Evrope. Događaj su zajednički organizovali Ustavni sud BiH i AIRE centar – Program za Zapadni Balkan, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman istakao je da je oduzimanje imovine jedan od ključnih mehanizama u jačanju vladavine prava i slanju jasne poruke da nezakonito ponašanje neće biti isplativo. Kako je naglasio, ova mjera ima snažan preventivni karakter i doprinosi i generalnoj i specijalnoj prevenciji.

Direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Braithwaite podsjetila je da je pitanje oduzimanja imovine jedno od najkritičnijih i u najnovijem Izvještaju o napretku BiH. Evropska komisija upozorava na nedovoljno provođenje finansijskih istraga i konfiskacije, što ostavlja prostor organiziranim kriminalnim grupama i usporava evropski put zemlje. Prema njenim riječima, od BiH se u narednih godinu dana očekuju konkretni rezultati – formiranje specijalizovanih timova, uspostavljanje državnog ureda za upravljanje oduzetom imovinom i značajno unapređenje finansijskih istraga.

1 od 5

Sedin Idrizović, stalni član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Vrhovnog suda FBiH, naglasio je da VSTV već niz godina razvija strateške i operativne mjere s ciljem jačanja efikasnosti pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Posebno je istaknut novi trening modul namijenjen efikasnijem procesuiranju najsloženijih predmeta te rad Panela za ujednačavanje sudske prakse.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza podsjetio je da borba protiv korupcije i organiziranog kriminala predstavlja temelj za vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe. Istakao je donošenje niza važnih zakona, uključujući izmjene Zakona o VSTV-u i Zakona o sukobu interesa, te najavio skoro usvajanje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine na državnom nivou. Naglasio je da BiH, uprkos političkoj složenosti, mora ostati posvećena evropskim integracijama i reformi pravosuđa.

Uvodno izlaganje održao je Ladislav Hamran, bivši predsjednik Eurojusta, koji je upozorio da se kriminalne mreže stalno prilagođavaju novim tehnologijama, dok institucionalni sistemi često zaostaju. Izneo je podatak da organizirani kriminal u EU godišnje profitira oko 139 milijardi eura, dok se trajno oduzme tek 1% nezakonito stečenog profita. Prema njegovim riječima, jačanje kapaciteta, koordinacije i povjerenja među institucijama ključno je za postizanje boljih rezultata.

Pravosudni forum za BiH nastavlja biti važna platforma za jačanje saradnje među najvišim sudovima u zemlji, harmonizaciju sudske prakse i unapređenje pravne sigurnosti građana. Kroz zajednički dijalog četiri najviša suda nastoje osigurati jednake standarde i pristup pravdi za sve građane Bosne i Hercegovine.