VSTV imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija u BiH

Ali Huremović
VSTV imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je tokom prvog dana sjednice, održane dvadeset šestog i dvadeset sedmog novembra u Sarajevu, odluke o imenovanju novih nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Snježana Čolaković za predsjednicu Kantonalnog suda u Zenici, Muhamed Tulumović za predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli i Mirjana Skoko za sutkinju Općinskog suda u Čapljini. U Republici Srpskoj, na pozicije predsjednika osnovnih sudova imenovani su Boris Đerić u Sokocu i Danijela Elenkov u Prijedoru.

Pri donošenju odluka, Vijeće je uzelo u obzir stručna znanja i iskustvo kandidata, radne rezultate, profesionalnu nepristranost, ugled i sposobnost obavljanja dužnosti u skladu sa zakonom. Posebna pažnja posvećena je i poštivanju ustavnih odredbi o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, kao i ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

VSTV podsjeća da sudije i tužioci koji prvi put stupaju na funkciju u pravosuđu moraju dostaviti početni izvještaj u roku od trideset dana od dana imenovanja, na obrascu dostupnom putem zvanične stranice Vijeća. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Odjelu za provođenje postupka po izvještajima putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 033/704-679.

pročitajte i ovo

BiH

Ambasador Njemačke razgovarao s čelnicima pravosuđa BiH

BiH

Više od 100 sudija i tužilaca nije prijavilo imovinu VSTV-u

Vijesti

Na sjednici VSTV-a najavljen početak suđenja Debevcu

Vijesti

VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija

BiH

Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

BiH

Kako je ojačan rad tužilaštava u BiH: Novi standardi, obuke i...

BiH

Adnan Delić: zloupotreba bolovanja, ozbiljan problem, pravo bolesnih trpi zbog neodgovornih pojedinaca

Vijesti

Krišto: Nemamo vremena za čekanje, moramo svi pokazati da li smo za naš iskorak i reforme

BiH

Pred Parlamentom FBiH dva važna zakona o zapošljavanju

Tuzla i TK

Led u Tuzli oživio grad: Hiljade posjetilaca na otvaranju klizališta

Vijesti

Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]