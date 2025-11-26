VSTV imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je tokom prvog dana sjednice, održane dvadeset šestog i dvadeset sedmog novembra u Sarajevu, odluke o imenovanju novih nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Snježana Čolaković za predsjednicu Kantonalnog suda u Zenici, Muhamed Tulumović za predsjednika Kantonalnog suda u Tuzli i Mirjana Skoko za sutkinju Općinskog suda u Čapljini. U Republici Srpskoj, na pozicije predsjednika osnovnih sudova imenovani su Boris Đerić u Sokocu i Danijela Elenkov u Prijedoru.

Pri donošenju odluka, Vijeće je uzelo u obzir stručna znanja i iskustvo kandidata, radne rezultate, profesionalnu nepristranost, ugled i sposobnost obavljanja dužnosti u skladu sa zakonom. Posebna pažnja posvećena je i poštivanju ustavnih odredbi o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, kao i ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

VSTV podsjeća da sudije i tužioci koji prvi put stupaju na funkciju u pravosuđu moraju dostaviti početni izvještaj u roku od trideset dana od dana imenovanja, na obrascu dostupnom putem zvanične stranice Vijeća. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Odjelu za provođenje postupka po izvještajima putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 033/704-679.