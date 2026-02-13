Rukometaši Slobode gostuju Goraždu

Susret MRK Goražde – RK Sloboda igra se u subotu u Sportskoj dvorani Mirsad Hurić u Goraždu sa početkom u 20 sati, u okviru 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Susret dolazi u važnom trenutku sezone za oba tima koji traže bodove u borbi za bolji plasman na tabeli.

Domaći sastav ulazi u meč pred svojom publikom i pokušat će iskoristiti prednost domaćeg terena, dok RK Sloboda dolazi sa ambicijom da prekine niz negativnih rezultata i upiše značajnu pobjedu na gostovanju. U dosadašnjem dijelu prvenstva obje ekipe su pokazivale oscilacije u igri, pa se očekuje neizvjestan duel.

MRK Goražde – RK Sloboda jedan je od zanimljivijih susreta ovog kola Premijer lige BiH, a iz oba kluba najavljuju borbenu utakmicu i maksimalan pristup od prve minute. Publika u Goraždu očekuje punu dvoranu i dobru rukometnu predstavu.