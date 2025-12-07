Rukometaši Slobode poraženi od Leotara

Foto: RK Sloboda

Rukometaši Slobode poraženi su u Trebinju rezultatom 28:27 u okviru 11. kola Premijer lige BiH.

Iiako su veći dio susreta bili u egalu, ključan pad igre desio se u završnici kada je Leotar u 55. minuti otišao na nedostižnih 26:22. Prvo poluvrijeme proteklo je u ravnopravnoj borbi, uz vodstvo domaćih 13:11, dok je jedino izjednačenje Slobode u nastavku stiglo u 45. minuti pri rezultatu 20:20. Za Leotar su po pet golova postigli Milojević, Kalamanda i Đurašković, dok su Ninković i Vokši dali po četiri.

Najbolji strijelac Slobode bio je Hamdy sa sedam pogodaka, Dragičević je dodao pet, po tri Bulić, Berry i Grobelnik, po dva Hajdarević i Hosameldin, a Zečević i Tulumović po jedan.

Ovim trijumfom Leotar je preskočio Slobodu na tabeli i sada ima sedam bodova, dok Tuzlaci ostaju posljednji sa šest.

