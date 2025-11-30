Rukometaši Slobode savladali Borac u Mejdanu

Rukometaši Slobode ostvarili su važnu pobjedu u 10. kolu Prvenstva BiH, savladavši Borac rezultatom 26:24 na domaćem terenu.

Tuzlaci su od početka nametnuli tempo i već u 12. minuti vodili 7:3, a prednost je do 20. minute narasla na 11:6. Sloboda je prvo poluvrijeme završila s pet golova prednosti – 17:12.

U nastavku je Borac zaigrao čvršće i postepeno topio razliku, sve do izjednačenja 20:20 u 48. minuti, što je donijelo neizvjesnu završnicu. Posljednje dvije minute ušlo se pri rezultatu 24:24, ali je Sloboda tada pokazala više mirnoće i preciznosti, napravila ključnu seriju i stigla do velike pobjede 26:24.

Sloboda je u ovaj meč ušla s posljednjeg mjesta na tabeli i samo dvije ostvarene pobjede, a trijumf nad jednim od favorita mogao bi biti prelomna tačka i početak uspona mlade ekipe Emira Suhonjića ka sredini tabele, što navijači u Tuzli s nestrpljenjem priželjkuju.