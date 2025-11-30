Rukometaši Slobode savladali Borac u Mejdanu

RTV SLON
Foto: RSD Sloboda

Rukometaši Slobode ostvarili su važnu pobjedu u 10. kolu Prvenstva BiH, savladavši Borac rezultatom 26:24 na domaćem terenu.

Tuzlaci su od početka nametnuli tempo i već u 12. minuti vodili 7:3, a prednost je do 20. minute narasla na 11:6.  Sloboda je prvo poluvrijeme završila s pet golova prednosti – 17:12.

U nastavku je Borac zaigrao čvršće i postepeno topio razliku, sve do izjednačenja 20:20 u 48. minuti, što je donijelo neizvjesnu završnicu. Posljednje dvije minute ušlo se pri rezultatu 24:24, ali je Sloboda tada pokazala više mirnoće i preciznosti, napravila ključnu seriju i stigla do velike pobjede 26:24.

Sloboda je u ovaj meč ušla s posljednjeg mjesta na tabeli i samo dvije ostvarene pobjede, a trijumf nad jednim od favorita mogao bi biti prelomna tačka i početak uspona mlade ekipe Emira Suhonjića ka sredini tabele, što navijači u Tuzli s nestrpljenjem priželjkuju.

pročitajte i ovo

Sport

Rukometaši Slobode večeras protiv Borca

Sport

Rukometaši Slobode danas dočekuju Maglaj

Sport

Sloboda sutra dočekuje Maglaj, igrači najavljuju borbu i povratak na pobjednički...

Sport

Rukometaši Slobode danas gostuju Bosni Visoko

Sport

Sloboda gostuje Bosni Visoko u derbiju 7. kola Premijer lige BiH

Tuzla i TK

RK Sloboda otkazao utakmicu zbog tragičnog događaja u Tuzli

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća na autoputu u Srbiji: Poginuli beba i muškarac

Vijesti

Crna Gora uvodi vize za ruske državljane

BiH

Zlatko Lagumdžija: Mir je sve što nam je Dejton donio

Vijesti

Na biračkom mjestu Korićani danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika RS

BiH

Profesor Filandra o političkom sistemu BiH: Ratne ideologije pretočene su u pravnu normu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]