Rukometaši Slobode večeras protiv Borca

RTV SLON
Foto: RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda večeras igra utakmicu 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj će u Maloj dvorani SKPC Mejdan ugostiti ekipu RK Borac m:tel.

Trener Suhonjić naglasio je da njegovu ekipu očekuje zahtjevan ispit, ali i da vjeruje u ono što su radili tokom dosadašnjeg dijela sezone.

“U goste nam stiže veoma kvalitetna ekipa Borca. Moramo dati maksimum svojih mogućnosti ukoliko želimo ostvariti povoljan rezultat. Igrači su motivisani, vjerujemo u rad i uvjeren sam da će naš rad doći na naplatu”

Igrač Armin Bulić je u svom izlaganju istakao kvalitet protivnika, ali i vjeru u domaći teren.

“Borac je izuzetno kvalitetna ekipa, što su pokazali tokom cijele sezone, a posebno činjenicom da su oni jedina ekipa koja je nanijela poraz Izviđaču. To dovoljno govori o njihovoj snazi i ozbiljnosti. Ipak, igramo pred našom publikom, dat ćemo sve od sebe i nadamo se najboljem mogućem rezultatu”, rekao je Bulić.

Utakmica RK Sloboda – RK Borac m:tel igra se večeras od 18:30 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan.

