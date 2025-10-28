Rukometna reprezentacija BiH počela pripreme: Doborac najavio novu fazu i borbu za Euro 2028

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je pripreme u Sarajevu, gdje će tokom EHF sedmice odigrati dva prijateljska susreta protiv Saudijske Arabije.

Selektor reprezentacije BiH Damir Doborac naglasio je da tim ulazi u novu fazu razvoja s pogledom usmjerenim ka kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

– Okupili smo sve igrače koji su bili na spisku. Panić i Šoljić su trenutno pošteđeni zbog manjih povreda, ali vjerujem da će biti spremni za utakmice. Ono što me raduje jeste energija koju igrači pokazuju i činjenica da imamo temelje za dobru budućnost. Potrebni su nam kontinuitet i podrška kako bismo pokazali kvalitet koji ova reprezentacija nesumnjivo posjeduje – poručio je Doborac.

Prvi prijateljski duel sa Saudijcima na rasporedu je u petak, dok će drugi biti odigran u nedjelju. Selektor ističe da su ovi mečevi važni ne samo rezultatski, već i kao prilika da se uigraju nove postavke i pruži šansa mlađim igračima.

– Fokus je trenutno na predkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, gdje želimo izboriti baraž. Ipak, glavni cilj ostaje nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo naredne godine u oktobru. Planiramo nova okupljanja u decembru i januaru, pa i kombinaciju A i B tima, kako bismo u martu spremno dočekali naredne izazove. Prvi put imamo dovoljno vremena da se uigramo i ubacimo neke novine za budućnost – dodao je Doborac.

Jedan od najiskusnijih rukometaša u timu, Marko Panić, pozdravio je činjenicu da se reprezentacija ponovo okupila nakon duže pauze.

– Nakon pola godine ponovo smo zajedno i to bez pritiska važnih utakmica, što nam daje prostor da radimo mirno i kvalitetno. Atmosfera je odlična, svi dišemo kao jedan. Posebno želim istaći mlade igrače koji su puni motiva i energije i zaista mislim da nema straha za budućnost našeg rukometa – kazao je Panić.

Adin Faljić smatra da su prijateljski susreti idealna priprema za izazove koji dolaze.

– Ovi treninzi i utakmice su prava uvertira u ono što nas čeka u martu. Imamo mnogo novih i mladih igrača u ekipi i ovo je prilika da se svi bolje upoznamo i uigramo. Samo ovakvim pristupom možemo napraviti iskorak i vratiti naš rukomet tamo gdje pripada. Ovi momci su talentovani, vrijedni i dobri ljudi i to je osnova svakog uspjeha – istakao je Faljić.