SAD privremeno obustavljaju imigrantske vize za građane BiH i još 74 zemlje

SAD i Američki State Department je jučer objavio spisak od 75 država čiji građani u narednom periodu neće moći aplicirati za imigrantske vize za Sjedinjene Američke Države, a među njima se našla i Bosna i Hercegovina.

Kao jedan od razloga za ovu odluku navodi se ranija objava američkog predsjednika Donalda Trumpa od 12. januara, u kojoj je predstavljena statistika o udjelu stranih državljana iz pojedinih zemalja koji u SAD-u koriste socijalnu pomoć.

Prema tim podacima, 32,4 posto osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine prima neku vrstu socijalne pomoći u Americi.

Iako BiH ne zauzima sam vrh ove liste, procenat je, prema svemu sudeći, bio dovoljan da se zemlja uvrsti među one čijim građanima će privremeno biti obustavljeno izdavanje imigrantskih viza.

Važno je naglasiti da se radi o privremenoj suspenziji, a ne o potpunom ukidanju imigrantskih viza. Građani Bosne i Hercegovine i dalje će moći aplicirati za druge vrste viza, uključujući turističke i studentske.

Osim BiH, na listi su se našle i brojne druge države, među kojima su Afganistan, Albanija, Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bangladeš, Brazil, Kuba, Egipat, Haiti, Iran, Irak, Kosovo, Liban, Maroko, Nigerija, Pakistan, Rusija, Sirija, Tunis, Turska, Uganda, Uzbekistan, kao i mnoge druge zemlje iz Afrike, Azije, Evrope i Latinske Amerike.

Prema podacima koje je objavio Trump, najveći udio korisnika socijalne pomoći u SAD-u dolazi iz Butana, gdje čak 81,4 posto osoba porijeklom iz te zemlje prima pomoć. Slijede Jemen sa 75,2 posto, Somalija sa 71,9 posto, Maršalska Ostrva sa 71,4 posto te Dominikanska Republika sa 68,1 posto.