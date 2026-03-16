„Salines Cup“: Gimnastičarke Slobode osvojile 35 medalja

Proteklog vikenda, 14. i 15. marta 2026. godine, u organizaciji Kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda održan je 15. Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici “SALINES CUP – TUZLA 2026”. Takmičenje je održano u velikoj dvorani SKPC „Mejdan“ u Tuzli i okupilo je ukupno 380 gimnastičarki iz različitih zemalja: Portorika, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Gimnastičarke su se takmičile u individualnim i grupnim vježbama, a publika je tokom dva dana turnira imala priliku uživati u velikom broju kvalitetnih i atraktivnih nastupa mladih sportistkinja.

Na ovom turniru iz kluba Sloboda učestvovale su 63 takmičarke, koje su ostvarile jako dobre rezultate. Gimnastičarke KRSG Sloboda osvojile su ukupno 35 medalja od kojih: 14 zlatnih, 12 srebrenih, 9 bronzanih.

U individualnim vježbama osvojeno je: 5 zlatnih medalja, 9 srebrenih medalja, 9 bronzanih medalja. Medalje su osvojile:

A program:

1. Nisa Šečerbegović – 2 zlatne, 1 srebrena medalja i pehar za 1. mjesto

2. Latifa Džindo – 1 zlatna, 2 srebrene medalje i pehar za 2. mjesto

B program:

1. Asija Mulić – 1 zlatna medalja

2. Elma Bećirović – 3 bronzane medalje

3. Džejla Hujdurović – 1 bronzana medalja

4. Nadja Bektić – 1 bronzana medalja

5. Tajra Pejić – 1 bronzana medalja

6. Ajla Šerak – 1 srebrena medalja

7. Luna Vodenčarević – 1 bronzana medalja

B light program:

1. Ena Omerašević – 1 zlatna medalja

2. Adna Šabanović – 1 srebrena medalja

3. Hena Mehinović – 1 srebrena medalja

4. Ema Vidović – 1 srebrena medalja

5. Ines Kitić – 1 srebrena medalja

6. Nora Mitrović – 1 srebrena medalja

7. Dalila Dugalić – 1 bronzana medalja

8. Zana Hodžić – 1 bronzana medalja

U grupnim vježbama osvojeno je: 9 zlatnih medalja, 3 srebrene medalje. Medalje su osvojile:

Grupa 1.– zlatna medalja

Deniz Senyuz, Zana Duman, Ajna Maslić, Lamija Osmanović, Nela Čomić, Zana Hodžić

Grupa 2.– zlatna medalja

Nejra Pašić, Ajra Šehanović, Alisa Fazlić, Iman Aldobašić, Zara Ovčina, Nura Nalić, Ilma Mehanović, Alina Švrakić, Džena Hujdurović, Elma Smajić

Grupa 3.– zlatna medalja

Enida Omerašević, Lamija Paočić, Una Bećirović, Adna Halilović, Ajla Osmanović, Ajla Arnautović, Sara Marić, Lajla Šabanović, Nela Mehinović, Ajna Bajraktarević

Grupa 4. – srebrena medalja

Lamija Kušljugić, Esma Blažević, Dalija Ramić, Uma Osmančević, Helena Maglovski, Lana Bešlagić, Alma Bektić, Nadja Ferhatbegović, Amna Halilović, Zana Delalić, Esma Butković, Hena Đonlić.

DUO:

1. Ela Velagić, Elma Bećirović – 1 zlatna medalja

2. Nadja Bektić, Tajra Pejić – 1 zlatna medalja

3. Hena Mujkić, Džana Osmanović – 1 srebrena medalja

4. Zara Ovćina, Ilma Mehanović – 1 zlatna medalja

5. Ema Mehinović, Adna Šabanović – 1 zlatna medalja

TRIO:

1. Sara Hadžić, Ajla Šerak, Luna Vodenčarević – 1 zlatna medalja

2. Džena Hujdurović, Alisa Fazlić, Nejra Pašić– 1 zlatna medalja

3. lina Švrakić, Iman Aldobašić, Lamija Paočić – 1 srebrena medalja