Saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu – Vozači oprez!

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području Glamoča i Bosanskog Petrovca. Iz BIHAMK-a upozoravaju na povremene odrone kamenja i zemlje na kolovoz.

Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Bilješevo-Lašva, Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

” Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, čije posjedovanje je i zakonski obavezno”, navode iz BIHAMK-a