Sarajevo: Muškarac zapalio automobil pa bježao i pucao na policiju

Na području Ilidže u Sarajevu jutros oko 4:15 sati došlo je do pucnjave u kojoj je policija ranila muškarca nakon što je, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, otvorio vatru na policijske službenike.

Incident se dogodio u naselju Pejton. Policija je tokom redovne patrole posumnjala da je jedan muškarac prethodno podmetnuo požar na automobilu, nakon čega su službenici krenuli za njim.

„On se oglušio na zapovijedi policije, a potom je počeo pucati prema policijskim službenicima. Braneći vlastite živote, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača“, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Potvrđeno je da se radi o muškarcu inicijala J.H., rođenom 1985. godine. On je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, a ljekari su utvrdili da se nalazi van životne opasnosti.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u toku je uviđaj.