Sarajevo: Muškarac zapalio automobil pa bježao i pucao na policiju

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Na području Ilidže u Sarajevu jutros oko 4:15 sati došlo je do pucnjave u kojoj je policija ranila muškarca nakon što je, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, otvorio vatru na policijske službenike.

Incident se dogodio u naselju Pejton. Policija je tokom redovne patrole posumnjala da je jedan muškarac prethodno podmetnuo požar na automobilu, nakon čega su službenici krenuli za njim.

„On se oglušio na zapovijedi policije, a potom je počeo pucati prema policijskim službenicima. Braneći vlastite živote, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača“, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Potvrđeno je da se radi o muškarcu inicijala J.H., rođenom 1985. godine. On je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, a ljekari su utvrdili da se nalazi van životne opasnosti.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u toku je uviđaj.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Maloljetnici identificirani nakon incidenta na autobuskom stajalištu u Tuzli

Vijesti

Pretresi u „Vikler-Promet“ i GRAS-u zbog sporne nabavke kočnica

BiH

Završeni šesti dan protesta u Sarajevu, najavljeno novo okupljanje u subotu

Tuzla i TK

Saobraćajne nesreće u TK: Jutrošnja saobraćajka ponovo otvorila pitanje sigurnosti na...

Vijesti

Ifeti Karić nakon ubistva muža puštena da se brani sa slobode

BiH

Učenici srednjih škola i studenti javno iznijeli zahtjeve ispred zgrade Tužilaštva...

BiH

BiH povećala uvoz struje, potrošeno skoro 629 miliona KM

Sport

Borac i Bosna u finalu Kupa BiH “Mirza Delibašić”

Tuzla i TK

Završena sanacija dijela ulice Vrapče u Tuzli

Istaknuto

Počinje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera

Vijesti

Imate nejasnoće oko penzija, iznosa, isplate? Sada možete direktno pitati PIO/MIO

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]