Ali Huremović
Gradonačelnik Tuzle i načelnik Orebića razgovarali o saradnji i razmjeni iskustava

U prostorijama Gradske uprave Tuzla održan je sastanak gradonačelnika Tuzle, dr. sc. Zijada Lugavića, i načelnika Općine Orebić, Tomislava Ančića. Razgovor je protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz fokus na mogućnostima saradnje i razmjene iskustava između dvije lokalne zajednice.

Tokom susreta, sagovornici su razmijenili informacije o razvojnim planovima i projektima koji doprinose unapređenju kvaliteta života građanki i građana, razvoju turizma, podršci mladima, te jačanju lokalne zajednice kroz savremene tehnologije i inovativne pristupe.

Posebna pažnja posvećena je potencijalnim zajedničkim projektima koji bi mogli doprinijeti jačanju međunarodne saradnje na lokalnom nivou, s ciljem stvaranja čvršćih veza između gradova i općina regije.

Ovakvi susreti, kako je istaknuto, imaju važnu ulogu u izgradnji međusobnog povjerenja, partnerstva i razumijevanja, što je od posebnog značaja za dugoročni razvoj i povezivanje lokalnih zajednica

