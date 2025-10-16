Ovo su savjeti kako se uspješno predstaviti poslodavcu

U okviru Aktivne politike zapošljavanja, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kontinuirano pruža podršku nezaposlenim osobama, posebno mladima, kroz radionice, te individualna i grupna savjetovanja u općinskim biroima.

Cilj ovih aktivnosti je pomoći tražiocima posla da što brže razviju i ojačaju vještine koje su potrebne savremenim poslodavcima.

U procesu zapošljavanja najvažnije je znati kako se predstaviti poslodavcu i na koji način ostaviti dobar prvi utisak. Služba za zapošljavanje TK kroz svoje edukacije nudi praktične smjernice koje uključuju prikupljanje informacija o oglasima, pisanje kvalitetne biografije i propratnog pisma te pripremu za intervju.

Gdje pronaći informacije?

Informacije o aktuelnim konkursima i programima za zapošljavanje mogu se pronaći na službenim web stranicama JU Službe za zapošljavanje TK (www.szztk.ba), Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), Agencije za rad i zapošljavanje BiH (www.arz.gov.ba), kao i na portalima poput www.mojposao.ba, www.hocu.ba, www.boljiposao.com i www.mreza-mira.net. Oglasi su dostupni i na oglasnim pločama u lokalnim biroima, kao i na zvaničnoj Facebook stranici Službe.

Kako se predstaviti poslodavcu?

Jedan od najvažnijih koraka pri prijavi za posao je pisanje biografije (CV-a). Biografija je prvi pokazatelj koji poslodavcu otkriva da li ste odgovarajući kandidat za određenu poziciju. Trebala bi biti pregledna, sadržajna i lako čitljiva.

Svaki CV treba da sadrži osnovne lične podatke, informacije o obrazovanju, radnom iskustvu i stručnom osposobljavanju. U skladu s oglasom, biografija se može proširiti dodatnim informacijama koje pokazuju vaše vještine, iskustvo i motivaciju za radno mjesto na koje se prijavljujete.

Uz biografiju, propratno ili motivaciono pismo važan je dio prijave. Ono predstavlja priliku da se dodatno predstavite i objasnite razloge zbog kojih se prijavljujete za određeni posao. Dobro propratno pismo ističe vaše sposobnosti, profesionalni pristup i motivaciju, te ne bi trebalo sadržavati više od četiri kraća paragrafa.

Najizazovniji dio procesa zapošljavanja – intervju

Intervju je, prema riječima stručnjaka, najizazovniji dio procesa zapošljavanja. Ključ uspjeha je dobra priprema i samopouzdanje.

Prije razgovora s poslodavcem, preporučuje se da istražite osnovne informacije o kompaniji u koju se prijavljujete. Pored toga, važno je obratiti pažnju na izgled, ponašanje i neverbalnu komunikaciju, jer i oni ostavljaju snažan utisak.

Poslodavci često postavljaju pitanja o prethodnom radnom iskustvu, razlozima promjene posla, vašim interesima, očekivanjima i razlozima zbog kojih ste odabrali baš tu kompaniju.

Također, mogu uslijediti i lična pitanja, poput mjesta stanovanja, spremnosti na preseljenje, zdravstvenog stanja i raspoloživosti za početak rada. Kandidati bi trebali biti spremni govoriti o svojim prednostima i manama, te na kraju intervjua mogu postaviti i vlastita pitanja o radnom mjestu i uslovima rada.

Primjere biografija, propratnih pisama i savjeta za uspješan intervju moguće je pronaći na web stranici Službe za zapošljavanje TK – www.szztk.ba.

Kroz ove aktivnosti, Služba nastavlja pomagati nezaposlenima da lakše pronađu svoje mjesto na tržištu rada, razviju samopouzdanje i steknu znanja potrebna za uspješno zapošljavanje.

Detaljnu brošuru možete pronaći i na web stranici Službe za zapošljavanje TK