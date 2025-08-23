Savo Minić mandatar za sastav nove Vlade RS

RTV SLON

Savo Minić mandatar je za sastav nove Vlade Republike Srpske. Prijedlog da upravo on preuzme ovu funkciju uputio je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a odluka je proslijeđena Narodnoj skupštini RS na dalje razmatranje.

Minić trenutno obavlja funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, a ranije je bio načelnik opštine Šamac i direktor preduzeća Kaldera. Dugo se nalazi u vrhu SNSD-a i važi za bliskog saradnika Milorada Dodika.

Ovim prijedlogom okončane su višednevne špekulacije u političkoj javnosti, a sada je zvanično potvrđeno da je Savo Minić mandatar.

pročitajte i ovo

Vijesti

Cucla za smirenje: Odrasli se okreću novom rješenju za stres

BiH

Velike gužve na graničnim prelazima

Vijesti

Izrael napao glavni grad Jemena

Vijesti

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH obilježit će godišnjicu spaljivanja

Vijesti

Večeras u Lukavcu finele Izbora Fotomodela TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]