Savo Minić mandatar za sastav nove Vlade RS

Savo Minić mandatar je za sastav nove Vlade Republike Srpske. Prijedlog da upravo on preuzme ovu funkciju uputio je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a odluka je proslijeđena Narodnoj skupštini RS na dalje razmatranje.

Minić trenutno obavlja funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, a ranije je bio načelnik opštine Šamac i direktor preduzeća Kaldera. Dugo se nalazi u vrhu SNSD-a i važi za bliskog saradnika Milorada Dodika.

Ovim prijedlogom okončane su višednevne špekulacije u političkoj javnosti, a sada je zvanično potvrđeno da je Savo Minić mandatar.