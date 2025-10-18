SDP BiH: Dodik je kapitulirao, država je pobijedila

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) saopćila je da današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske predstavlja „historijski događaj kapitulacije Milorada Dodika i secesionističke, proruske politike“.

„Država Bosna i Hercegovina i njene institucije su dobile još jednu važnu bitku pokazavši da niko nije ni važniji ni jači od države“, navodi se u saopćenju SDP-a.

Iz ove stranke ističu da su takav ishod najavljivali i u trenucima kada mnogi u njega nisu vjerovali. „Na vrijeme smo i Dodiku, kada nas je zvao da razgovaramo o poštivanju državnih institucija, jasno poručili da jedini sa kojima on treba da razgovara su ljudi u Tužilaštvu i Sudu BiH i to na temu priznanja krivice. Tada su to neki nazivali neosnovanim populizmom koji će se završiti Dodikovim ostankom na funkciji. Ti isti će i danas objašnjavati da sve ovo nije toliko važno“, poručuju iz SDP-a.

U saopćenju se naglašava da je SDP, zajedno s partnerima, „strpljivo i uporno radio i u Bosni i Hercegovini i na međunarodnoj sceni“, dok su, kako navode, „oni čija su usta puna Bosne i Hercegovine i patriotizma, u (ne)znanju pomagali Dodiku šireći defetizam i priželjkujući njegov ostanak na funkciji“.

„To bi im valjda poslužilo kao navodni dokaz nesposobnosti svih onih koji su, za razliku od njih, imali hrabrosti krenuti u uklanjanje Dodika sa javnih funkcija“, navodi se dalje.

SDP smatra da je današnjim razvojem događaja „proruski secesionizam doživio žestoki poraz“ i poziva na političko jedinstvo. „Pozivamo sve da se okupimo oko dobrih stvari za ljude ove države. Vrijeme je da sujete ostanu po strani i da radimo zajedno na promjenama koje građani očekuju od političara“, poručuje SDP.

U zaključku se ističe jasan stav stranke da „niko dobronamjeran prema državi i građanima nema pravo Dodiku bacati pojas za spasavanje omogućavajući da SNSD dobije glavnog pregovarača sa EU ili na bilo koji drugi način“.

„Ostajemo predani politici koja će stvari nazivati pravim imenom i istim očima posmatrati sve one koji napadaju državu i njene institucije, kao i one koji im u tome (ne)svjesno pomažu iz politikantskih razloga“, poručuju iz SDP-a.