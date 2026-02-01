SDP BiH oštro odgovorio SDA i Komšiću zbog Komisije za nacionalne spomenike

Socijaldemokratska partija BiH saopćila je da su istupi Željka Komšića i reakcije SDA u vezi s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH pokazatelj, kako navode, pogrešnih i štetnih odluka iz ranijeg perioda, posebno onih koje se odnose na izmjene u sastavu Komisije iz 2016. godine.

Iz SDP-a tvrde da su navodi SDA da je tadašnja odluka o izbacivanju međunarodnih članova Komisije unaprijedila njen rad netačni, te da je upravo ta odluka omogućila blokade u funkcionisanju ovog tijela.

„Saopštenje SDA kojim tvrde da je Bakir Izetbegović svojom antidejtonskom odlukom izbacivanja međunarodnih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zapravo pomogao njen rad je komično, koliko je besmisleno“, naveli su iz SDP-a.

Kao argument navode izjavu Faruka Kapidžića, predsjednika KO SDA Sarajevo i bivšeg člana Komisije.

„Ne uspijevamo uraditi gotovo ništa, rad Komisije je blokiran. Dvije godine nismo imali sjednicu Komisije koja je de facto blokirana“, citiraju iz SDP-a Kapidžića, uz tvrdnju da je blokada omogućena odlukom Predsjedništva BiH iz 2016. godine.

U saopćenju su se osvrnuli i na rad aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH i mandat člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, navodeći da su kritike o njegovoj pasivnosti neutemeljene. Kao činjenice izdvajaju da je, kako tvrde, vraćeno jedno ministarstvo na državni nivo, usvojen najveći rast budžeta za Oružane snage i granične službe, otvoreni pregovori s Evropskom unijom, te usvojena Rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

SDP BiH navodi i da nema osnova za tvrdnje da je riječ o pitanju vanjske politike koje podliježe vitalnom interesu naroda, jer Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika smatraju domaćim organom.

U nastavku saopćenja poručuju da će dodatne argumente i dokumentaciju, kako navode, dostaviti u narednim reakcijama.