Šest namirnica koje bi trebalo jesti za stabilan šećer u krvi

Mediteranska ishrana važi za jedan od najzdravijih načina prehrane u svijetu, a razlog je u njenom bogatstvu vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima. Zasniva se na voću, povrću, cjelovitim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima, maslinovom ulju i morskim plodovima. Istraživanja pokazuju da ovaj način ishrane može imati važnu ulogu u regulisanju šećera u krvi i smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2, piše Eating Well

Šest namirnica koje se posebno izdvajaju i vrijedi ih uvrstiti na jelovnik tokom jeseni

Jabuke

Jedna srednje velika jabuka sadrži oko četiri grama vlakana, što usporava probavu i doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi.

“Iako je istina da jabuke sadrže šećer, njihov poticaj vlakana pomaže spriječiti nagle skokove šećera u krvi”, objašnjava nutricionistica Sarah Garone. Istraživanja su pokazala da konzumacija jabuke prije obroka može sniziti glukozu nakon jela.

Prokulice

Ovo povrće iz porodice kupusnjača bogato je vlaknima i vitaminom C.

“Vlakna u prokulicama pomažu usporiti apsorpciju šećera, održavajući razinu glukoze stabilnijom nakon obroka,” navodi dijetetičarka Hennis Tung i dodaje da vlakna hrane dobre bakterije u crijevima, koje proizvode masne kiseline važne za regulisanje šećera, jačanje imuniteta i zdravlje mozga.

Slatki krompir (batat)

Jesenska namirnica prepuna vlakana i beta-karotena. Prema riječima Tung, “kombinacija vlakana i složenih ugljikohidrata usporava apsorpciju šećera i sprječava nagle skokove.”

Maslinovo ulje

Ekstra djevičansko maslinovo ulje temelj je mediteranske kuhinje. Studije potvrđuju da njegova upotreba uz obroke može poboljšati osjetljivost na inzulin i smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Tajna je u zdravim mastima i polifenolima koji usporavaju probavu ugljikohidrata i štite ćelije koje proizvode inzulin.

Mahunarke

Slanutak, leća i grah odličan su izvor biljnih proteina i vlakana. Pola šolje slanutka sadrži oko sedam grama proteina i isto toliko vlakana.

“Mahunarke također sadrže hranjive tvari poput magnezija i kalija, koji igraju ulogu u metabolizmu glukoze i povećavaju osjetljivost na inzulin,” ističe dijetetičarka Braelynne Jurius.

Kvinoja

Jedna šolja kuhane kvinoje donosi pet grama vlakana i osam grama proteina. Njen nizak glikemijski indeks usporava porast šećera nakon obroka i doprinosi boljoj toleranciji na glukozu.

Mediteranska ishrana tako kroz sezonske i jednostavne namirnice pomaže održavanju zdravlja srca i stabilnosti šećera u krvi.