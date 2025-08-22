SIPA uhapsila pet osoba po međunarodnoj potjernici u Mostaru i Visokom

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) 21. augusta 2025. godine lišili su slobode pet osoba, državljana Bosne i Hercegovine, na području Mostara i Visokog.

Uhapšeni su po međunarodnoj potjernici raspisanoj radi izručenja u Italiju, gdje se terete za krivična djela kriminalno udruživanje, oružane pljačke, teško razbojništvo, nanošenje tjelesnih povreda i druga krivična djela kažnjiva prema Krivičnom zakonu Italije.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni su u zakonskom roku predati Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

Tokom realizacije akcije ostvarena je saradnja sa službenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – NCB Interpol Sarajevo, kao i s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

SIPA je saopćila da nastavlja intenzivne aktivnosti u okviru saradnje s partnerskim institucijama u zemlji i inostranstvu.