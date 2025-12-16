Skupština TK zasjeda 29. decembra: Na dnevnom redu budžet za 2026. i ključni zakonski prijedlozi

Danas je održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj su utvrđeni termin održavanja i prijedlog dnevnog reda 52. redovne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u ponedjeljak, 29. decembra 2025. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 52. sjednice Skupštine predloženo je trinaest tačaka, među kojima su: Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu, Odluka o produženju važenja Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godina i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Predviđeno je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata planiranih Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.