Sloboda danas na Tušnju dočekuje Travnik

Fudbaleri Slobode danas od 18:00 sati na stadionu Tušanj igraju utakmicu 5. kola WWin Prve lige Federacije BiH protiv ekipe NK Travnik.

Crveno-crni u duel ulaze nakon velike pobjede u gostima u prošlom kolu, a šef stručnog štaba Igor Janković poručuje da je sada vrijeme da se bodovi potvrde pred domaćom publikom i nastavi pobjednički niz.

Utakmica protiv Travnika prilika je da Sloboda pred svojim navijačima upiše nova tri boda i dodatno učvrsti poziciju na tabeli. Klub poziva sve navijače da danas ispune tribine Tušnja i budu 12. igrač, jer podrška s tribina može biti presudna.