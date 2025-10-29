Devet utakmica šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine igra se danas, a centralni fudbalski događaj dana svakako će biti duel u Tuzli gdje se na stadionu Tušanj sastaju Sloboda i Željezničar. Dva nekadašnja premijerligaša i tradicionalna rivala ponovo će odmjeriti snage u utakmici koja uvijek donosi veliku dozu emocija i neizvjesnosti.

Željezničar u ovaj susret ulazi kao favorit, ali i sa sviješću da Sloboda, uprkos slabijoj formi i činjenici da nastupa u nižem rangu, zna biti neugodan protivnik na domaćem terenu. Tuzlaci su u posljednje tri prvenstvene utakmice osvojili samo bod, dok ekipa sa Grbavice također igra promjenjivo, što najavljuje zanimljiv meč pod reflektorima Tušnja.

Veliku pažnju privlači i duel u Zenici, gdje raspoloženi Čelik dočekuje Posušje. Zeničani su u odličnom ritmu u Prvoj ligi Federacije BiH i žele iznenaditi favorita iz Premijer lige. Ove dvije utakmice, iz Tuzle i Zenice, bit će u direktnom TV prijenosu na kanalima Arene Sport.

Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Zrinjski gostuje na Palama kod Romanije, dok će lider Premijer lige Borac odmjeriti snage s ekipom Kruševa. U ostalim susretima dana Famos dočekuje Jedinstvo, Grude igraju protiv Sloge, Slatina protiv Slavije, Stupčanica protiv Leotara, a Tekstilac protiv Napretka.

Utakmica između Crnog Vrha i Radnika je odgođena. Podsjećamo, prolaz u osminu finala Kupa BiH jučer su izborili Sarajevo, Rudar Prijedor, Široki Brijeg, Laktaši, Velež i GOŠK.

Današnji raspored utakmica:

13:00 Romanija – Zrinjski (Arena 1 Premium)

14:00 Grude – Sloga Doboj

14:00 Kruševo – Borac

14:00 Tekstilac – Napredak

14:00 Famos Hrasnica – Jedinstvo Bihać

14:00 Slatina – Slavija

14:00 Stupčanica – Leotar

18:00 Čelik – Posušje (Arena 1 Premium)

20:15 Sloboda Tuzla – Željezničar (Arena 1 Premium)