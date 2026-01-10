Sloboda Energoinvest gostuje Radničkom u posljednjem kolu prvog dijela sezone

Košarkaši Slobode Energoinvest gostuju ekipi Radnički Goražde u 13. kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine, koje je ujedno i posljednje takmičarsko kolo prvog dijela ligaške sezone. Utakmica će biti odigrana u gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“ u Goraždu, a tuzlanska ekipa u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit.

Sloboda Energoinvest ove sezone bilježi dobre rezultate u domaćem prvenstvu. Tuzlaci su do sada odigrali 11 utakmica, ostvarili devet pobjeda i zabilježili dva poraza, a u prethodna tri kola upisali su isto toliko pobjeda. U Goraždu žele nastaviti pobjednički niz i zadržati priključak s ekipama u vrhu tabele.

S druge strane, Radnički još uvijek čeka na prvu pobjedu u aktuelnoj sezoni. Ekipa iz Goražda je u dosadašnjih 11 prvenstvenih utakmica zabilježila isto toliko poraza, iako su u posljednjim kolima pružali jači otpor rivalima i gubili u neizvjesnim završnicama.

Uoči susreta, utakmicu su najavili trener Slobode Energoinvest i bek ekipe.

„Ispred nas je utakmica protiv tima koji do sada nije rezultatski pokazao svoj kvalitet, ali znamo da imaju nekoliko dobrih pojedinaca. U posljednjih nekoliko utakmica pokazali su da mogu igrati ravnopravno i gubiti tijesnim rezultatom. Ni mi nismo u najboljem stanju, ali učinit ćemo sve da nastavimo pobjednički niz“, rekao je trener tuzlanske ekipe.

Sličnog mišljenja je i bek Slobode Energoinvest.

„Idemo u goste ekipi Radničkog koja igra izuzetno dobro na domaćem parketu. Iako to rezultati ove sezone ne pokazuju, znamo da su nezgodan protivnik kod kuće. U ovaj meč ulazimo s jasnim ciljem. Imamo određenih problema s lakšim povredama, ali nema izgovora. Ako odigramo na svom maksimumu, vjerujem da pobjeda u Goraždu neće doći u pitanje“, izjavio je Zahiragić.

Utakmica između Radničkog Goražde i Slobode Energoinvest na rasporedu je u subotu, 10. januara 2026. godine, s početkom u 20 sati. Pravdu na ovom susretu dijelit će sudije Bajgorić, Domazet i Kadrić. Direktan prijenos utakmice bit će dostupan putem YouTube kanala Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, a link će biti objavljen na društvenim mrežama kluba.