Sloboda Energoinvest slavila u Donjem Vakufu i vezala petu pobjedu zaredom

Košarkaši Slobode Energoinvest u 14. kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine gostovali su u Donjem Vakufu i upisali novu pobjedu, slavivši rezultatom 73:83 (20:32, 13:18, 26:15, 14:18). Tuzlanski tim je tako došao do pete uzastopne ligaške pobjede, ujedno i pete gostujuće ove sezone, te je drugi put u aktuelnoj sezoni savladao ekipu iz Donjeg Vakufa.

Sloboda je meč otvorila u snažnom ritmu i prvu četvrtinu završila s 32 postignuta poena, što je donijelo osjetnu prednost već na startu. I u drugom periodu crveno-crni su zadržali dvocifrenu razliku, pa je na poluvremenu rezultat glasio 33:50 za goste iz Tuzle.

Domaći tim je u trećoj dionici podigao intenzitet i uspio istopiti zaostatak, približivši se na nekoliko poena razlike. Ipak, u posljednjoj četvrtini Sloboda Energoinvest ponovo uspostavlja kontrolu, vraća dvocifrenu prednost i mirno privodi utakmicu kraju za konačnih 73:83.

U redovima Slobode Energoinvest najefikasniji je bio Čampara s 24 poena, dok je Tomašević ubacio 18. Dvocifren učinak imali su i Jakupović sa 14, te Milanović sa 10 poena uz sedam skokova. U strijelce su se upisali i Štulić s osam, Zahiragić sa šest, te Glogovac s tri poena.

Kod Donjeg Vakufa najviše je postigao Lane, 23 poena, dok je Livadić zabilježio double-double učinak od 19 poena i 10 skokova.

Nakon 14. kola Sloboda Energoinvest ima omjer 11 pobjeda i dva poraza, uz niz od pet vezanih ligaških trijumfa. Donji Vakuf je nakon poraza na domaćem terenu na učinku od šest pobjeda i sedam poraza.

U narednom kolu crveno-crni u tuzlanskom Mejdanu dočekuju Leotar iz Trebinja, a prije toga Sloboda Energoinvest igra šesto kolo ABA 2 lige i gostuje u Skoplju ekipi TFT-a.