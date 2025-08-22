Sloboda spremna za start sezone: Na Tušnju protiv Tuzla Cityja

Fudbaleri Slobode završili su pripreme i spremni dočekuju start nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa je u proteklih mjesec i po dana prolazila kroz turbulentan period zbog dolaska novih igrača, ali stručni štab je ocijenio pripreme kao kvalitetne. Ipak, evidentan je nedostatak širine na pojedinim pozicijama, što bi se, kako očekuju, moglo riješiti tokom prijelaznog roka.

„Nisam sretan što nismo doveli još bar po jednog igrača na pojedinim pozicijama, ali prijelazni rok je otvoren. Nadam se u što skorije vrijeme da ćemo riješiti to, ali ono što je najbitnije je da ekipa dobro izgleda, dobro radi, dobra je atmosfera i vjerujem da ćemo na kvalitetan i dobar način otvoriti ovu sezonu koja će biti izuzetno teška“, rekao je Igor Janković, šef stručnog štaba FK Sloboda.

Crveno-crne prvi izazov očekuje već sutra. Fudbaleri Slobode u subotu otvaraju novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, upravo na stadionu Tušanj, gdje će dočekati gradskog rivala ekipu Tuzla Cityja. Utakmica se igra u 19 sati, a ulaznice su dostupne po cijeni od 10 KM.

Prema najavama trenera, crveno-crni sutrašnjeg rivala dočekuju spremni te će dati sve od sebe da sezonu otvore na najbolji mogući način.

„Slijedi nam otvaranje sezone, prije svega jako specifična utakmica, po meni zahtjevna, teška i ne bih volio da je olako shvatimo. Tuzla City se dosta mijenjao u proteklom periodu, oni su faktički jedna nepoznanica u ovoj ligi vezano za igrački kadar, tako da prije svega moramo gledati sebe da kvalitetno uđemo u utakmicu i da je odradimo na najbolji mogući način i osvojimo tri boda“, dodao je Janković.

Pred početak nove sezone optimistični su i fudbaleri Slobode.

„Mnogo novih igrača, ali imam osjećaj kao da nismo novi. Poznajemo se tu i van terena i mislim da je atmosfera sjajna. Momci su puni energije i jedva čekamo da se borimo za naš cilj. Pozvao bih sve navijače Slobode da dođu u što većem broju sutra da nas podrže jer ovaj klub i ovaj grad to sigurno zaslužuju, a mi ćemo dati sve od sebe da im se odužimo na terenu dobrim rezultatom i da odu sretni kući“, rekao je Adnan Šećerović, igrač FK Sloboda.

Iz kluba su još istakli da je liga ove godine ujednačena te da broji mnogo kvalitetnih ekipa koje su istakle želju za povratak i ulazak u Premijer ligu BiH. Sa dosta takmičarski nastrojenih ekipa, sezona svakako obećava, a sve ljubitelje fudbala očekuje mnogo zanimljivih mečeva.