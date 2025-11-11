Sloboda sutra protiv Mladosti traži povratak na pobjednički kolosijek

Utakmica protiv ekipe Mladosti dolazi u jeku izuzetno zgusnutog rasporeda Tuzlaka. Sloboda je sinoć igrala protiv Vojvodine u Novom Sadu, već sutra ih čeka ovaj odgođeni duel petog kola Prvenstva BiH. Tri meča u šest dana donose veliki fizički i mentalni izazov, ali i priliku da tim pokaže širinu i karakter.

„Mi smo u malo gušćem rasporedu ovu sedmicu. Sinoč smo igrali protiv Vojvodine ABA 2 ligu, sutra igramo protiv Mrkonjića, a u subotu nas sve čeka prvenstveni duel sa ekipom Student. Tako da će baš biti velika potrošnja. Želim da pozovem navijače da dođu, da podrže ekipu i da idemo ka našem planu, a to je da uđemo u ligu šest, odnosno da osvojimo jedno od prva četiri mjesta i da probamo kako uhvatiti drugi krug ABA 2 lige“, kazao je Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda Energoinvest.

Sloboda je u posljednjim mečevima pokazala napredak i stabilniju igru, posebno u odbrani. Iako su protiv Vojvodine izgubili u samoj završnici, stručni štab ističe da je pristup bio pravi i da tim ide u dobrom smjeru. Utakmica protiv Mladosti, iako odgođena, dolazi u važnom trenutku, kao prilika da se pred domaćom publikom potvrdi kontinuitet igre i forma koja se gradi iz kola u kolo.

„Sutra umorni, ali ja vjerujem da ćemo sutra skupiti snagu, energiju, pameti, fokus i da ćemo pobijeti u utakmicu koja nam je vrlo važna. Bog nastavka borbe za ove ciljeve koje je izmio predsjednik. Već u subotu imao jedno jako teško gostovanje u Aleksandrovci protiv Studentih hokeja. Isto tako sa istom ambicijom idemo da pobjedimo“, govori Marko Trbić, trener OKK Sloboda Energoinvest.

Iz kluba ističu da je ekipa zdrava, da dobro trenira i da vjeruju kako će pred domaćom publikom pokazati pravi nivo igre.

„Na svu sreću moram da kažem da su igrači zdravi, motivisani, dobro treniraju i zahvaljujući tome vjerujem da možemo da igramo na dobrom nivou koji je dovoljan da pobjedimo te neke utakmice“, dodao je Trbić.

Sutrašnja utakmica protiv Mladosti iz Mrkonjića igra se u tuzlanskom Mejdanu, a početak je zakazan za 19 sati. Klub je pozvao navijače da dođu u što većem broju i podrže tim u ostvarenju zacrtanih ciljeva.