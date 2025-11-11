Sloboda sutra protiv Mladosti traži povratak na pobjednički kolosijek

Jasmina Ibrahimović

Utakmica protiv ekipe Mladosti dolazi u jeku izuzetno zgusnutog rasporeda Tuzlaka. Sloboda je sinoć igrala protiv Vojvodine u Novom Sadu, već sutra ih čeka ovaj odgođeni duel petog kola Prvenstva BiH. Tri meča u šest dana donose veliki fizički i mentalni izazov, ali i priliku da tim pokaže širinu i karakter.

„Mi smo u malo gušćem rasporedu ovu sedmicu. Sinoč smo igrali protiv Vojvodine ABA 2 ligu, sutra igramo protiv Mrkonjića, a u subotu nas sve čeka prvenstveni duel sa ekipom Student. Tako da će baš biti velika potrošnja. Želim da pozovem navijače da dođu, da podrže ekipu i da idemo ka našem planu, a to je da uđemo u ligu šest, odnosno da osvojimo jedno od prva četiri mjesta i da probamo kako uhvatiti drugi krug ABA 2 lige“, kazao je Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda Energoinvest.

Sloboda je u posljednjim mečevima pokazala napredak i stabilniju igru, posebno u odbrani. Iako su protiv Vojvodine izgubili u samoj završnici, stručni štab ističe da je pristup bio pravi i da tim ide u dobrom smjeru. Utakmica protiv Mladosti, iako odgođena, dolazi u važnom trenutku, kao prilika da se pred domaćom publikom potvrdi kontinuitet igre i forma koja se gradi iz kola u kolo.

„Sutra umorni, ali ja vjerujem da ćemo sutra skupiti snagu, energiju, pameti, fokus i da ćemo pobijeti u utakmicu koja nam je vrlo važna. Bog nastavka borbe za ove ciljeve koje je izmio predsjednik. Već u subotu imao jedno jako teško gostovanje u Aleksandrovci protiv Studentih hokeja. Isto tako sa istom ambicijom idemo da pobjedimo“, govori Marko Trbić, trener OKK Sloboda Energoinvest.

Iz kluba ističu da je ekipa zdrava, da dobro trenira i da vjeruju kako će pred domaćom publikom pokazati pravi nivo igre.

„Na svu sreću moram da kažem da su igrači zdravi, motivisani, dobro treniraju i zahvaljujući tome vjerujem da možemo da igramo na dobrom nivou koji je dovoljan da pobjedimo te neke utakmice“, dodao je Trbić.

Sutrašnja utakmica protiv Mladosti iz Mrkonjića igra se u tuzlanskom Mejdanu, a početak je zakazan za 19 sati. Klub je pozvao navijače da dođu u što većem broju i podrže tim u ostvarenju zacrtanih ciljeva.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Zbog tragedije u Tuzli otkazana utakmica Slobode i Mladosti

Istaknuto

Sloboda u Mejdanu dočekuje Podgoricu: Tuzlaci traže prvu pobjedu u ABA...

Istaknuto

Druga pobjeda Tuzlaka u sezoni: Sloboda ubjedljiva protiv Leotara

Sport

Uspješan start Tuzlaka: Sloboda savladala Promo

Sport

Košarkaši Slobode večeras dočekuju Promo iz Donjeg Vakufa

Sport

Tuzla domaćin međunarodnog turnira „Dragons Cup 2025“

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Lukavcu, povrijeđeno nekoliko osoba

Vijesti

Usvojen Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH, kako radnici ne bi bili taoci prepucavanja

Vijesti

Odbijen zahtjev Ratka Mladića za privremeno puštanje na slobodu

Vijesti

Selektor Gjergja objavio spisak košarkaša

Vijesti

Iz Tuzle avionom na kafu u Pariz

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]