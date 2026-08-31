Sloboda ubjedljiva protiv Sloge, Tutnjić briljirala sa tri gola

ŽFK Sloboda 2024 ostvarila je prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine, savladavši na gostovanju u Doboju ekipu ŽFK Sloga rezultatom 5:1.

Tuzlanski tim do pobjede je stigao u susretu drugog kola, a posebno raspoložena bila je Ilma Tutnjić, koja je postigla tri pogotka.

Tutnjić je mrežu domaće ekipe pogađala u 42, 58. i 84. minuti i tako kompletirala hat-trick. Dva pogotka za ŽFK Sloboda 2024 postigla je Alma Šečić, koja je bila precizna u 71. i 82. minuti.

Ubjedljivom pobjedom u Doboju ekipa ŽFK Sloboda 2024 osvojila je prva tri boda u novoj sezoni Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine.