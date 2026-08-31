Sloboda ubjedljiva protiv Sloge, Tutnjić briljirala sa tri gola

Arnela Šiljković - Bojić

ŽFK Sloboda 2024 ostvarila je prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine, savladavši na gostovanju u Doboju ekipu ŽFK Sloga rezultatom 5:1.

Tuzlanski tim do pobjede je stigao u susretu drugog kola, a posebno raspoložena bila je Ilma Tutnjić, koja je postigla tri pogotka.

Tutnjić je mrežu domaće ekipe pogađala u 42, 58. i 84. minuti i tako kompletirala hat-trick. Dva pogotka za ŽFK Sloboda 2024 postigla je Alma Šečić, koja je bila precizna u 71. i 82. minuti.

Ubjedljivom pobjedom u Doboju ekipa ŽFK Sloboda 2024 osvojila je prva tri boda u novoj sezoni Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

ŽFK Sloboda 2024 spremna za nastup u Premijer ligi BiH

Vijesti

ŽFK Sloboda 2024 U15 ostvarila dvije pobjede i remi na turniru...

Vijesti

ŽFK Sloboda 2024 slavila u gostima protiv Respekta

Vijesti

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju u subotu ŽFK Sloboda...

Sport

ŽFK Sloboda 2024 obilježila prvu godišnjicu rada

Vijesti

Stižu online prijave za uvjerenje o nekažnjavanju: Nema više odlaska na šalter

Vijesti

Tragedija kod Kipra: Osam osoba poginulo, za 20 se još traga nakon potonuća trajekta

Vijesti

Nestabilno vrijeme u BiH: Danas pljuskovi, evo šta nas očekuje narednih dana

Vijesti

Komunalac Tuzla zapošljava 12 radnika: Objavljen javni oglas za pet radnih mjesta

Vijesti

EU i CIK BiH o novim izbornim tehnologijama: Cilj brži rezultati i manje prostora za manipulacije

Učitati više