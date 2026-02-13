Sloboda utakmicom protiv Gradine počinje pripreme za nastavak sezone

Jasmina Ibrahimović
Foto: FK Sloboda

Prijateljskom utakmicom protiv OFK Gradina Srebrenik ekipa Slobode započinje pripreme za proljetni dio sezone, nakon zimske pauze i završetka prvog dijela prvenstva.

Meč će biti odigran u subotu, 14. februara u 12 sati na stadionu Bare u Simin Hanu, a stručni štab će kroz ovaj susret testirati igrački kadar i taktičke varijante pred nastavak takmičenja. Riječ je o prvom kontrolnom susretu u pripremnom periodu.

Sloboda je prvi dio sezone završila na osmom mjestu prvenstvene tabele sa 17 osvojenih bodova iz 13 utakmica, uz učinak od pet pobjeda, dva remija i šest poraza, te gol-razliku 16:17. Ispred su Čelik Zenica sa 29 bodova, te TOŠK Tešanj i Travnik sa po 26, dok donji dio tabele zatvaraju Igman Konjic i Tuzla City. Pripremni period će poslužiti za pokušaj rezultatskog iskoraka u nastavku sezone.

pročitajte i ovo

Vijesti

FK Sloboda: Počele pripreme za nastavak sezone, raskinuti ugovori s pet...

Sport

Sloboda večeras u Donjem Vakufu traži novu pobjedu

Sport

Sloboda Eneroginvest ubjedljivo savladala Basket Živinice

Istaknuto

BiH spremna za Srbiju: Ovo su Zmajevi koji večeras izlaze na...

Sport

Fudbaleri Slobode poraženi u Tešnju

Sport

Fudbaleri Slobode sutra protiv TOŠK-a

Istaknuto

Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu vrši preglede

Politika

KO SDP Tuzla optužio SBiH za zloupotrebu prostorija TK, traže hitnu istragu i očitovanje nadležnih organa

Vijesti

U toku gašenje Koksare Lukavac, pogoni se zaustavljaju nakon odluke povjerilaca

Istaknuto

Oftalmološki centar dr. Jusufović dobio AKAZ certifikat kvaliteta u zdravstvu

Magazin

Pazite pri kupovini polovnih automobila, jedna cifra može vam uzeti i 15 posto vrijednosti vozila

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]