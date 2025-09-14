Sloboda večeras u Gabeli: Duel protiv Goška za nove bodove

Večeras je na rasporedu utakmica 4. kola WWin Prve lige Federacije BiH između NK GOŠK Gabela i fudbalera Fudbaslog kluba Sloboda.

Utakmica će biti odigrana na stadionu „Perica Pero Pavlović“ u Gabeli, s početkom u 19:30 sati.

Oba tima nakon prva tri kola imaju identičan učinak, što susretu daje dodatnu važnost. Iako je prvenstvo tek počelo, borba za vrh tabele već se osjeti, pa će svaki osvojen bod imati poseban značaj.

Fudbaleri Slobode poručuju da su spremni pružiti maksimum, pokazati karakter i pokušati donijeti pozitivan rezultat sa zahtjevnog gostovanja u Hercegovini.

