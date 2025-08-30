Sloboda zatražila odgodu utakmice protiv Radnika

Fudbalski klub Sloboda uputio je zvaničan zahtjev za odgodu utakmice 2. kola Prve lige FBiH protiv Radnika iz Hadžića.

Kako je saopćeno iz kluba, više od polovine igrača zahvatio je stomačni virus, a simptome su razvili i pojedini članovi stručnog štaba. Zbog zdravstvenih problema ekipa ne raspolaže dovoljnim brojem fudbalera za odigravanje meča, a dio njih je morao potražiti i ljekarsku pomoć.

Uprava Slobode ističe da je zdravlje igrača prioritet, te da je riječ o vanrednoj situaciji na koju nije bilo moguće uticati. Dodaju i da su u stalnoj komunikaciji s nadležnim organima Saveza, od kojih očekuju brzu odluku o zahtjevu.

Utakmica protiv Radnika bila je zakazana za nedjelju u 16:30 sati u Hadžićima.