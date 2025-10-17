Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, šta to znači za nas?

Od 1. novembra 2025. Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, a nova pravila odnose se na kamione i autobuse i vozila tžea od 3,5 tone.

Nova regulativa predviđa uvođenje pet klasa emisije CO₂, od 1 do 5, pri čemu će vozila s manjim emisijama plaćati nižu naknadu za korištenje autoputeva. Sva vozila će, po automatizmu, biti svrstana u klasu 1, a prevoznici čija vozila ispunjavaju uslove za višu klasu moći će podnijeti zahtjev putem web stranice www.darsgo.si. Potrebno je dostaviti dokumentaciju o vozilu, potvrdu o registraciji ili COC dokumenta, nakon čega će DARS u roku od 30 dana potvrditi klasu i datum primjene nove tarife.

Za korisnike koji koriste evropski EETS sistem naplate, registraciju klase emisije CO₂ obavljat će njihov EETS provajder. DARS će objaviti novi cjenovnik, a već je najavljeno da će se naknada za vozila s višim emisijama blago povećati, dok će za ekološki prihvatljivija vozila biti snižena.

Važno je naglasiti da se nova pravila ne odnose na putnička vozila do 3,5 tone, koja i dalje koriste vinjete. Dakle, za građane i turiste koji kroz Sloveniju prolaze automobilima i kupuju sedmične, mjesečne ili godišnje vinjete, ništa se ne mijenja.

Ova promjena dio je evropske inicijative kojom se uvodi princip “zagađivač plaća više”, s ciljem da prevoznici postepeno prelaze na vozila s manjim emisijama ugljika.