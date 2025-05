Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju, sada stiže i u Hrvatsku

Snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je Sloveniju danas u ranim jutarnjim satima, posebno u mjestu Prešnica kod Kozine. Tokom dana očekuju se povremene oluje, a moguć je i grad. Meteorolozi najavljuju da će se nestabilno vrijeme nastaviti i narednih dana.

Hrvatska se također priprema za pogoršanje vremenskih prilika. Od sredine dana dolazi do izraženog naoblačenja sa sjevera, uz kišu, grmljavinske pljuskove i lokalno jače nevrijeme. Do večeri se kiša očekuje i na Jadranu, dok bi oblačnost mogla zahvatiti i južne krajeve već popodne. Temperature će ostati u rasponu od 20 do 25 stepeni Celzijusa, ali zbog nestabilnosti izdat je žuti meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, osim krajnjeg juga.

U sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske, poput Zagorja, promjena vremena već se osjeti. Oko podne su aktivirani generatori za obranu od tuče, koji će ostati u funkciji do 16 sati. Posebna pažnja posvećena je zaštiti usjeva i imovine u općinama uz slovensku granicu – Hum na Sutli, Desinić i Kumrovec.

Ovo nije prvi put ove sedmice da su aktivirane preventivne mjere. Prije tri dana, unatoč aktivaciji generatora, grad veličine lješnjaka pogodio je dijelove okolice Zagreba, nanoseći štetu na poljoprivredi i vozilima.