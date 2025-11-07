Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet, ne humanitarno

U Gradskoj upravi Tuzle održana je konferencija za medije, tokom koje su predstavljene dodatne informacije o aktivnostima nakon požara u Domu penzionera Tuzla. Nadležni su govorili o do sada uloženim sredstvima i planovima za sanaciju objekta, kao i o pojavi dezinformacija u vezi s humanitarnim prikupljanjem pomoći.

Kako je istaknuto, Grad Tuzla je od 2020. do 2025. godine uložio oko 528.000 KM u kapitalna ulaganja u Dom penzionera, a najveći dio tih sredstava izdvojen je tokom 2022. i 2023. godine. Uz to, kroz saradnju s partnerskom organizacijom iz Njemačke, Dom je iz vlastitih sredstava osigurao 30 bolničkih kreveta, pa ukupna ulaganja prelaze 600.000 KM.

Predstavnici Gradske uprave naglasili su da će i dalje biti potrebna dodatna ulaganja kako bi se objekat u potpunosti prilagodio potrebama korisnika.

Također je pojašnjeno da broj koji se pojavio u javnosti za navodnu humanitarnu pomoć nije službeni broj iza kojeg stoji Grad Tuzla.



„Mi ne sakupljamo nikakvu pomoć. Kada projekat sanacije bude završen, sredstva će biti obezbijeđena kroz budžet i zvanične kanale“, saopćeno je na konferenciji.

Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na izradi plana sanacije i unapređenju uslova boravka korisnika Doma penzionera.