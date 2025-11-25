Stanje na cestama: Kiša, jak vjetar i magla usporavaju saobraćaj

Kiša i ponegdje jak vjetar otežavaju saobraćanje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Zbog pozitivnih temperatura zraka snijeg koji je padao tokom proteklog vikenda se topi, pa se na pojedinim dionicama stvara veća količina vode koja se zadržava na kolovozu. U jutarnjim satima prisutna je i magla, posebno na putevima Ormanica–Gradačac, Živinice–Banovići–Ribnica, Živinice–Kladanj te u dijelovima doline rijeke Bosne. Vozačima se skreće pažnja i na moguće odrone kamenja.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina u toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene. Radovi traju od 8 do 17 sati, a saobraćaj se povremeno obustavlja u intervalima do 45 minuta. Radovi se izvode i na dionicama Semizovac–Olovo, Zavidovići–Vozuća u mjestu Krivaja, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje na relaciji Jablanica–Kosne Luke, Bileća–Trebinje kod mjesta Žudojevići, Gacko–Foča u Sastavcima te na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Međutim, zbog uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika pri izlasku i ulasku u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su duža čekanja na pojedinim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se teretna vozila preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, dok autobusi koriste GP Šepak. Teretnim vozilima na GP Šepak prolazak je omogućen od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom u terminu od 22 do 6 sati.

Zbog Dana državnosti Bosne i Hercegovine na teritoriji Federacije zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.