Stanje na cestama: Mokar i klizav kolovoz

Nedžida Sprečaković
Stanje na putevima
Foto: RTV Slon - Stanje na putevima

Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada saobraća se po mjestimično mokrom i klizavom kolovozu, a povećana je i opasnost od odrona. Na pojedinim dionicama uz riječne tokove i u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno. Zbog velike frekvencije vozila na ovoj dionici, mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Zbog radova na redovnom održavaju kolovoza, do srijede (08.10.) u vremenu od 07 do 16 sati, na magistralnoj cesti Gračanica-Doboj (na dionici Brijesnica-Klokotnica) u funkciji je jedna traka, uz ručnu regulaciju saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Doboj (Donja Vraca-Liješnica), Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Simin Han-Donje Caparde (Rainci Gornji), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

