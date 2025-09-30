Stanje na cestama: Vidljivost smanjena zbog magle

Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu Tuzla-Kladanj, u mjestu Đurđevik.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duge kolone vozila u oba smjera.

Na magistralnoj cesti Simin Han-Donje Caparde (Rainci Gornji), zbog radova na sanaciji kolovoza svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke) putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 07 do 17:30 sati. Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Tuzla-Orašje (Cerik), Konjic-Jablanica (most kod tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).