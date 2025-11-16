Stanje na putevima: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Na cestama širom Bosne i Hercegovine jutros je pretežno vlažan i klizav kolovoz, a zbog učestalih odrona posebno se upozorava na dionice Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Crna Rijeka–Jajce, Bugojno–Kupres, Kladanj–Vlasenica, Simin Han–Banj Brdo, Srebrenik–Šićki Brod–Olovo, Ribnica–Banovići, Mostar–Doljani, Buna–Masline i Višegrad–Vardište, kao i na prevoje Rostovo, Mlinište i Makljen.

Na prevoju Borova glava (Šuica–Livno) evidentirani su česti izlasci divljih konja na kolovoz, pa se vozači pozivaju na poseban oprez.

Zbog asfaltiranja na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju preko pravca Srbac–Prnjavor–Derventa.

Na magistralnoj cesti Ustiprača–Goražde svakog radnog dana od 09 do 15 sati saobraćaj se obustavlja u intervalima od 30 minuta zbog deminiranja terena. Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene na dionici Dobro Polje–Miljevina, od 08 do 17 sati saobraćaj se u prekidima zaustavlja do 45 minuta.

Regionalna cesta Ostrožac–Buturović Polje privremeno je zatvorena zbog sanacije aktivnog klizišta, a alternativni pravci su u funkciji i preporučuju se vozačima.

Radovi se izvode i na dijelovima autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj, kao i na više magistralnih cesta, među kojima su Semizovac–Olovo, Zavidovići–Vozuća, Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Konjic–Jablanica, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča, Mostar–Čitluk i prilaz Neumu.

Na granici se bilježe duge kolone na izlazu iz BiH na prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Kozarska Dubica, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta. Uz primjenu novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije (EES), moguća su i dodatna zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je samo za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na GP Karakaj zabranjen prolaz vozilima preko 5 tona. Kamioni se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, dok autobusi mogu koristiti Šepak. Teretna vozila na Šepku prelaze od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom samo u noćnom terminu.

Vozači se podsjećaju da je od 1. novembra obavezna zimska oprema na svim cestama u BiH.