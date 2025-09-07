U Banovićima izgrađeni stanovi za 30 porodica iz kolektivnih centara

Na području općine Banovići završena je izgradnja višestambenih objekata u kojima će smještaj dobiti 30 porodica koje su do sada živjele u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Riječ je o stanovima dodijeljenim po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja.

Svečana primopredaja ključeva budućim stanarima biće održana u ponedjeljak, 8. septembra, s početkom u 11 sati, ispred novoizgrađenih zgrada u Banovićima.

Ovi objekti izgrađeni su u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, koji se provodi uz podršku međunarodnih partnera.

Na svečanosti će se prisutnima obratiti Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Jana Lolić Šindelková, ambasadorica Češke Republike u BiH – uime finansijera i donatora projekta, te Mehmed Hasanović, načelnik općine Banovići.