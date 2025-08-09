Stare novčanice KM više ne vrijede u prodavnicama: Evo gdje ih još možete zamijeniti

Od 1. januara 2025. godine, stare novčanice konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM izdanja od 1998. do 2009. godine više se ne mogu koristiti za plaćanje u Bosni i Hercegovini.

Iako su povučene iz prometa krajem prošle godine, građani ih i dalje mogu zamijeniti u svim komercijalnim bankama u BiH, a taj rok traje do kraja 2025. godine. Nakon toga, zamjena će biti moguća isključivo u Centralnoj banci BiH, i to do 31. decembra 2035. godine.

Stare novčanice prepoznatljive su po tome što nemaju mikrooptičku zaštitnu nit „Motion™“ koja krasi novija izdanja, pa je njihovim povlačenjem cilj povećati sigurnost gotovinskog prometa i smanjiti mogućnost zloupotreba.

U opticaju su ostale novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM izdanja 2012., 2017., 2019. i 2024. godine, kao i obje verzije apoena od 200 KM. Građanima koji još uvijek posjeduju stare novčanice savjetuje se da ih zamijene što prije kako bi izbjegli gužve i čekanja krajem godine.

Kako izgledaju novčanice koje se povlaće možete vidjeti na slijedećim linkovima: