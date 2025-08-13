State Department kritikovao Konakovića: Htio upravljati javnim medijima

Adin Jusufović
State Department
Kasno sinoć State Department je objavio Izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Dok su se mediji uglavnom fokusirali na odjeljak o Miloradu Dodiku, zanemarena je analiza slobode medija, u kojoj se aktuelna vlast predvođena SNSD-om, Trojkom i HDZ-om BiH optužuje za pritiske i cenzuru.

U izvještaju se navodi da su javni zvaničnici ometali rad novinara, a pojedini mediji trpjeli politički i finansijski pritisak, uključujući neopravdane poreske revizije s ciljem zastrašivanja.

State Department

Posebno se spominje izjava ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića iz februara, koju su organizacije za slobodu medija ocijenile kao priznanje namjere za politički utjecaj na javne emitere FTV i BHRT.

Kritike su upućene i Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK), kojoj se osporava puna finansijska i politička nezavisnost.

Mandati ključnih rukovodilaca su istekli, a pozicije ostale upražnjene, što je, prema nevladinim organizacijama, otvorilo prostor za politički pritisak. Vlasti su, prema izvještaju, ograničavale pristup informacijama, posebno u slučajevima korupcije, koncesionih ugovora i poslova sa stranim investitorima, pri čemu su pojedini podaci uskraćeni i pored sudskih odluka.

U dokumentu se kritikuje i Zakon o slobodi pristupa informacijama usvojen 2023. godine, zbog proširenih izuzetaka i izostanka nezavisnog tijela za nadzor njegove primjene, što je, kako se navodi, oslabilo transparentnost.

Transparency International BiH je u nekoliko slučajeva pokrenuo pravne postupke, ali su vlasti odbile objaviti ugovore čak i kada su na to bile obavezane.

Podsjeća se da se Konaković našao i u izvještaju State Departmenta iz 2020. godine zbog izjave o nazivu sarajevske škole po Mustafi Busuladžiću.

Cjelokupan izvještaj za Bosnu i Hercegovinu pogledajte OVDJE

Ovogodišnji izvještaj objavljen je dan nakon sastanka Trojke, u kojoj je NiP trećina, sa predstavnicima zemalja Kvinte, među kojima i Sjedinjenih Američkih Država.

