Stečaj Koksare ostavio 200 radnika bez posla, traže prava i odgovornost

Zbog stečajnog postupka u kompaniji Koksara u Lukavcu, bez posla je ostalo oko 200 radnika. Oni su danas pomoć u pronalasku rješenja zatražili i od Gradskog vijeća Lukavac. Traže svoja prava ali i utvrđivanje odgovornosti za višegodišnje propadanje Koksare.

Otkaz nakon 16 godina

Jasenko Šogoljević na spisku je od oko 200 radnika koji su zbog pokretanja stečajnog postupka u Koksari dobili otkaz. Smatra da je način na koji su otpušteni nedoličan za kompaniju te veličine, u kojoj je proveo 16 godina. Kao dugogodišnjeg radnika, kolege su ga izabrale za predstavnika neformalne grupe radnika koja je svoje zahtjeve izložila Gradskom vijeću Lukavac.

„Da se zna koji je odgovoran, da se znaju kriterije na osnovu koji su vršena otpuštanja, da se pobrine o socijalnim kategorijama, da mi svoja prava ostvarimo i to je otprilike to što mi želimo“, izjavio je Šogoljević.

Otpušteni i radnici borci

Među otpuštenim radnicima su i mnogi pripadnici boračke populacije. Zbog toga su reagovala i boračka udruženja koja su zatražila da se u dnevni red Vijeća uvrsti tačka o radnicima borcima.

„Svi su dolazili, šehidske porodice, ratni vojni invalidi, demobilizirani borac, borci i mi smo samo tražili to da njih ostavi na radnim mjestima. Ima ljudi koji su u pred penziju, koji imaju po 14-15 godina staža, da im ostavimo“, kazao je Suad Sakić, Koordinacija boračkih organizacija Lukavac.

Usvojeni zaključci

Stav Gradskog vijeća Lukavac je da je rješenje nastavak proizvodnje u Koksari, ali uz adekvatno zbrinjavanje radnika. Jednoglasno su usvojeni zaključci koje je predložila neformalna grupa radnika.

„Ti zaključiti se odnose na trenutno stečajnog upravnika, na one ljude koji su u procesu nekakvog odlučivanja o procesu proizvodnje i koji će se nastaviti u Koksari, odnosno ovim radnicima koji su ostali bez posla u smislu njihovog konačnog zbrinjavanja“, kazao je Midhat Sarajlić, predsjedavajući Gradskog vijeća Lukavac.

Kada je u pitanju zahtjev boračkih organizacija da se pripadnici boračke populacije, posebno oni s dugim radnim stažom zadrže na radnim mjestima, zakazana je tematska sjednica Gradskog vijeća Lukavac za četvrtak 20. novembra.