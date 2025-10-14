Stiže novac za projekte energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja u Tuzli

Grad Tuzla objavio je obavještenje za građane koji su podnijeli prijave na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada u 2025. godini.

Potpisivanje ugovora za odabrane korisnike koji se nalaze na Korigovanoj Konačnoj rang listi za mjeru “utopljavanja” i Konačnoj rang listi za mjeru nabavke i ugradnje toplotne pumpe bit će upriličeno u srijedu, 15. oktobra 2025. godine, sa početkom u 10 sati, u Sali “Kaleidoskop” (ulaz u prostorije društva “Bosna”, bivši “Učo”), na adresi Kazan Mahala 2, Tuzla.

Ovim projektom Grad Tuzla nastavlja provođenje aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju energetske efikasnosti stambenih objekata, smanjenju potrošnje energije i zagađenja zraka, što predstavlja jedan od ključnih koraka u unapređenju kvaliteta života građana i zaštiti okoliša.