Stiže pomoć poslodavcima za mjesec oktobar, Vlada FBiH odobrila skoro četiri miliona KM

Stiže pomoć poslodavcima za mjesec oktobar nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH za 2025. godinu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a odnosi se na finansijsku podršku za oktobar ove godine, s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i stabilnosti poslovanja. Istom odlukom utvrđeni su i pojedinačni iznosi sredstava dodijeljenih korisnicima u skladu s Uredbom o mjerama finansijske pomoći.

Sastavni dio konačne liste čini i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na raniju odluku koja se odnosila na septembar 2025. godine, čime su obuhvaćeni i oni poslodavci koji su naknadno ostvarili pravo na ovu vrstu podrške.

Za realizaciju odluke osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.957.500 KM iz Budžeta Federacije BiH, a finansijska pomoć dodjeljuje se za ukupno 9.661 korisnika. Dodatni iznos od 31.350 KM namijenjen je za 62 korisnika kojima je prihvaćen prigovor vezan za prethodni mjesec.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći bit će objavljena na zvaničnim web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Isplatu sredstava na transakcijske račune korisnika izvršit će Union banka, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svojih nadležnosti i obaveza propisanih uredbom.

Iz Vlade Federacije BiH pojašnjavaju da je osnovni razlog donošenja ove odluke nastavak provođenja mjera kojima se osigurava održivost poslovanja, očuvanje radnih mjesta i podrška likvidnosti privatnim poslodavcima, obrtima i samostalnim djelatnostima tokom 2025. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.