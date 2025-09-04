Stručnjaci savjetuju: Pet napitaka koji pomažu u detoksikaciji jetre

Jedna od najvažnijih funkcija jetre jeste svakodnevna detoksikacija organizma, pa je održavanje ovog organa u dobrom stanju od ključnog značaja za zdravlje čovjeka. Jetra obavlja više od 500 različitih funkcija, među kojima su neutralizacija štetnih tvari, prerada hranjivih sastojaka, čuvanje vitamina i minerala, te proizvodnja žuči koja pomaže probavi.

Zbog svoje uloge u filtriranju toksina i otpadnih tvari iz krvotoka, zdravlje jetre direktno je povezano s općim zdravljem. Iako se na tržištu mogu pronaći brojni proizvodi koji obećavaju „detoksikaciju jetre“, stručnjaci naglašavaju da jetra prirodno obavlja ovaj posao svakodnevno. Problem kod čajeva i sličnih dodataka je što nisu strogo regulisani, pa se ne može sa sigurnošću znati šta sadrže niti kako djeluju na organizam. Određeni sastojci mogu negativno utjecati, posebno ako se koriste uz lijekove, pa se prije upotrebe uvijek preporučuje konsultacija s ljekarom.

Umjesto da se poseže za neregulisanim preparatima, jetru je moguće podržati zdravim navikama i namirnicama bogatim antioksidansima, vitaminima i mineralima. Takva hrana i piće mogu pomoći u zaštiti jetre od oštećenja, podstaći njene regenerativne sposobnosti i olakšati obradu toksina.

Stručnjaci ističu nekoliko napitaka koji mogu imati pozitivan učinak. Topla voda s limunom, bogata vitaminom C i antioksidansima, potiče probavne enzime i olakšava apsorpciju hranjivih tvari. Kurkuma, zahvaljujući kurkuminu, ima snažna protuupalna svojstva, a najbolje se konzumira u čaju uz dodatak crnog bibera radi bolje apsorpcije.

Brojna istraživanja potvrdila su i blagotvoran učinak kafe, koja može sniziti jetrene enzime i smanjiti upalu, ali se preporučuje konzumacija crne kafe, bez šećera i mlijeka. Zeleni čaj, bogat katehinima, povezuje se s poboljšanim radom jetre, no treba ga konzumirati umjereno jer pretjerane količine mogu imati suprotan učinak.

Konačno, bobičasto voće, poput borovnica, jagoda i malina, obiluje antioksidansima koji štite jetru. Smoothie od bobičastog voća sa jogurtom ili biljnim mlijekom može biti hranjiv doručak ili užina koja dodatno podržava zdravlje ovog organa.