Stručnjaci upozoravaju: Ovo su navike koje vas debljaju

Visceralna masnoća, koja se taloži oko unutrašnjih organa i povezuje sa ozbiljnijim zdravstvenim problemima, često nastaje kao posljedica svakodnevnih navika. Dosljednost u ishrani i kretanju ključna je za očuvanje zdravlja, a odluke koje donosimo između ručka i večere mogu značajno uticati na metabolizam. Stručnjaci izdvajaju nekoliko popodnevnih navika koje najviše doprinose nakupljanju ove opasne masnoće, piše EatingWell.

Zaslađena pića jedan su od skrivenih uzročnika. Kafa s dodacima i gazirani napici obično sadrže velike količine šećera, što pogoduje razvoju masnoće na području stomaka. Nutricionistkinja Maya Feller upozorava da redovno konzumiranje ovakvih napitaka utiče i na masnoću u jetri. Preporuka stručnjaka je da se biraju jednostavnije verzije kafe i pića s manje šećera, uz napomenu da umjerenost igra veliku ulogu.

Dugotrajno sjedenje takođe ima ozbiljne posljedice. Smanjuje mišićnu aktivnost, usporava metabolizam i povećava rizik od nakupljanja visceralne masnoće. Nutricionistkinja Jessica Cording objašnjava da ovakvo ponašanje povećava vjerovatnoću za razvoj inzulinske rezistencije. Kratke pauze za ustajanje i laganu šetnju mogu poboljšati regulaciju šećera u krvi. Čak i minimalno kretanje tokom radnog dana donosi korist i doprinosi smanjenju masnih naslaga.

Preskakanje obroka još je jedna loša navika, jer često vodi do kasnijeg prejedanja. Feller ističe da je tada teže prepoznati osjećaj sitosti, pa se češće poseže za kaloričnom hranom. Stručnjaci naglašavaju da preskakanje obroka narušava energetsku ravnotežu, dok redovni obroci doprinose stabilnijem unosu energije i manjem riziku od nakupljanja masnoće.

Visoko prerađene grickalice pogoršavaju stanje jer izazivaju nagle promjene nivoa šećera i inzulina, što dovodi do pojačane žudnje i umora. Riječ je o hrani poput čipsa i slatkiša, koja se lako prejeda, a ne pruža hranjive vrijednosti. Nutricionisti savjetuju međuobroke koji sadrže vlakna, proteine i minimalno obrađene namirnice, jer takav izbor održava stabilniji metabolizam i ravnotežu energije.

Cording naglašava da popodnevni izbori, posebno oni vezani uz međuobroke i kretanje, snažno oblikuju energetski nivo i metaboličko zdravlje. Preporučuje hranu bogatu vlaknima, proteinima i zdravim mastima, kao i kraće fizičke aktivnosti tokom dana. Upravo dosljedne, male navike donose najveću promjenu i dugoročno najbolji rezultat.