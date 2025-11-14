Sunčano jutro uz porast dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine

Jasmina Ibrahimović
Pretežno sunčano vrijeme
Foto: RTV Slon/Sunčano vrijeme

U većem djelu Bosne i Hercegovine jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske naoblake.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -4 stepena; Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Srebrenica 1; Drvar, Jajce, Prijedor, Zenica 2; Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 3; Doboj 4; Trebinje 6; Mostar 7; Bihać i Gradačac 9 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20 stepeni.

pročitajte i ovo

BiH

Vremenska prognoza: U većem dijelu zemlje sunčano

Vijesti

Vremenska prognoza: Danas sunčano uz temperature do 19 stepeni

Istaknuto

Oblačno s kišom jutros u BiH, u Tuzli 8 stepeni

Istaknuto

Oblačno jutro u Tuzli: Evo šta donosi današnji dan

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Na jugu i jugozapadu pretežno sunčano, u ostatku zemlje oblačno s...

Istaknuto

Suh ili mjestimično vlažan kolovoz uz maglu i poledicu usporava jutarnji saobraćaj

BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH predstavio novi Vodič za zdravu ishranu odraslih

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 10 beba u protekla 24 sata

Magazin

Da li znate koliko problema može izazvati ovaj organ: pankreas često pošalje signal prije težih komplikacija

BiH

Policajac uhapšen zbog porodičnog nasilja, supruga zadobila teške povrede

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]