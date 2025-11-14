Sunčano jutro uz porast dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine

U većem djelu Bosne i Hercegovine jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske naoblake.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -4 stepena; Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Srebrenica 1; Drvar, Jajce, Prijedor, Zenica 2; Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 3; Doboj 4; Trebinje 6; Mostar 7; Bihać i Gradačac 9 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20 stepeni.