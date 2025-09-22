Sutra potpisivanje ugovora za podršku očuvanju skoro 700 radnih mjesta povratnika

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sutra će u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu upriličiti potpisivanje ugovora s korisnicima podrške u okviru „Javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2025. godinu“.

Uručenju ugovora će prisustvovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Nakon provedenog javnog poziva konačnom listom obuhvaćeno je 220 aplikanata koji su ispunili kriterije, a u ovu namjenu odobreno je više od 1,3 miliona KM. Ta podrška osigurava očuvanje radnih mjesta za 691 uposlenog povratnika u 31 opštini/gradovima na području entiteta Republika Srpska.

Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica navode da je na Javni poziv zaprimljeno ukupno 264 prijave, od čega se 211 prijava odnosilo na Program 1 – Podrška očuvanju radnih mjesta i unapređenje uslova rada povratnika, dok je 53 prijava pristiglo u okviru Programa 2 – Refundiranje troškova poreza i doprinosa za januar, februar i mart 2025. godine, namijenjenog vjerskim organizacijama i pravnim subjektima u vlasništvu vjerskih zajednica u povratničkim sredinama.

Korisnici iz Programa 1 obavezni su dio odobrenih sredstava isplatiti povratnicima kao dodatni prihod, dok se ostatak može namjenski ulagati u razvoj poslovanja, nabavku opreme i unapređenje poslovnih prostorija. Iznos podrške po zaposlenom povratniku u ovom programu iznosi 1.850 KM. Za korisnike iz Programa 2 predviđena je refundacija troškova poreza i doprinosa u iznosu do 700 KM mjesečno po zaposlenom.

– Potpisivanjem ugovora potvrđuje se opredijeljenost Federalnog ministarstva za očuvanje radnih mjesta, jačanje privrede povratničkih zajednica i održivi povratak u entitet Republika Srpska – saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.